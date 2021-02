Diosdado Cabello, en #Venezuela, antes de elección congresal Dic-20: «el que NO vota, NO come».

Luis Arce en Pando, Beni, LP, Oruro, camino a elecciones de Marzo en #Bolivia: «el que NO vota por mi partido, NO recibirá ayuda».

Calcado el chantaje electoral Cabellista. https://t.co/FHMz7onSPK

Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

