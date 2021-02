Diputado del MAS fustiga a la oposición por hacer campaña ‘tendenciosa’ y ‘política’ con las vacunas

Fuente: erbol.com.bo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo fustigó este lunes a los candidatos de la oposición que utilicen en sus campañas de manera “tendenciosa” y “política” el anuncio de vacunas contra el coronavirus, de cara a las elecciones subnacionales.

“De manera subjetiva, no, de manera tendenciosa, política, algunos candidatos o algunos jefes de partidos como Luis Revilla recientemente han dicho que va a comprar vacunas pero esa oportunidad (el alcalde) dijo que no tiene plata, que no tiene recursos pero ahora dice que vamos a comprar”, cuestionó.

En criterio del legislador, todo lo contrario ocurre en el caso del Gobierno que, según dijo, la misión del presidente Luis Arce es la brindar información sobre el proceso de vacunación en todos los departamentos.

Para la llegada de cualquier tipo de vacunas, dijo que debe existir algún tipo de coordinación con el Ejecutivo. “Algunos se atribuyen de manera personal y eso puede ser mas demoroso y al ser demoroso, solamente actúan de manera política”, sostuvo.

Consideró que existe “una tergiversación” de parte de la oposición al cuestionar la labor de Arce quien, insistió, solo busca informar a la población para mantenerla en tranquilidad.

Por ello, negó que haya algún tipo de presión desde el Gobierno a los habitantes de diferentes regiones de país con obras o vacunas a cambio de votos.