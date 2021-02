Diputado Gutiérrez tilda de abusivo al ministro de Gobierno por detención de jóvenes en Santa Cruz

Diputados de Creemos en el criticaron la determinación del ministro de Gobierno quién ordenó la detención de dos ciudadanos que habrían retirado la Wiphala de la plaza 24 de septiembre.

«El ministro de Gobierno nos invita a hacer acto de presencia en un acto en memoria al 26 de febrero, fundación de Santa Cruz. Obviamente izan todos los símbolos patrios menos el Patujú, izan la Wiphala, eso molesto a la gente», expresó el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez.

Diputados opositores miembros de la bancada de Creemos criticaron la determinación del Ministro de Gobierno quien habría ordenado la detención del ciudadano que el día martes habría retirado la Wiphala de la plaza 24 de Septiembre.

«Y lo han detenido como a delincuente en la noche. Yo le digo al Ministro no sea chupa del centralismo, respete a la gente, respete a su pueblo, respete a Santa Cruz; y lo que tiene que hacer sencillamente es izar la bandera que es nacional y es la del Patujú en la plaza 24 de Septiembre, no nos incomoda de que la ice la bandera de la Wiphala; pero que no se olvide de su identidad, le estoy diciendo al Ministro que no sea abusivo», agregó.