Directivos del Tigre dicen que «la presidenta no se va»

La titular del decano estuvo ayer en la presentación de Mateos. En caso de que la titular dimita, Téllez “no se brinda ni se excusa”.

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Dirigentes del club The Strongest confirmaron que la presidenta Inés Quispe viuda de Salinas está firme en el cargo, “no se va” de la institución y pidieron que se evite las especulaciones.

En la víspera surgió una versión de la posible renuncia de la presidenta del club, por problemas de salud, lo que fue desmentido durante la presentación del zaguero central español David Mateos. “Totalmente falso, la presidenta está firme, está a mi lado presentando a nuestro refuerzo español. Eviten especulaciones y poner susceptible a nuestra hinchada”, sostuvo la vicepresidenta de la entidad, Verónica Palenque.

Añadió que hay que aprovecha el momento para hablar, pero con fundamentos. “El momento que haya algo la presidenta será la única que hablará, todo lo demás serán especulaciones antojadizas de gente interesada”, remarcó Palenque.

En tanto, otro directivo fue más contundente e indicó que la presidenta “no se va del club” y seguirá trabajando en procura de alcanzar las metas.

Sin embargo, se confirmó que Quispe podría ausentarse del país por unos temas relacionados con su salud, pero seguirá al frente del club. Ante una eventual posibilidad de que Quispe deje el cargo, Palenque, Ronald Crespo y Freddy Téllez podrían asumir al ser vicepresidentes.

“Ni me brindo ni me excuso, si se diera el caso. Cuando el club me llame ahí estaré”, fue la respuesta de este último cuando se le consultó si puede tomar las riendas de la institución, en caso de que Quispe dimita.

Mientras tanto, la presidenta Inés Quispe estuvo ayer junto con miembros de su directorio en la presentación oficial del español Mateos.

El futbolista llegó el pasado jueves a la sede de Gobierno y ayer comenzó a trabajar.

Fuente: paginasiete.bo