Krygios responde a Djokovic después de que el serbio dijera que «fuera de la pista» no tiene mucho respeto por él

Fuente: https://www.abc.esl

La enemistad entre Nick Kyrgios y Novak Djokovic es cada día que pasa más pública y notoria. El tenista australiano arremetió contra el serbio hace unas semanas a raíz de que se viera al número uno del mundo sin mascarilla y después de que este pidiera por carta una serie de concesiones para los tenistas que estaban en cuarentena. «Es un estúpido», llegó a decir en su cuenta de Twitter.

Más recientemente, ha sido Djokovic quien se ha mostrado muy crítico con su colega de profesión: «Es bueno para el deporte que haya alguien como él que hable tan abiertamente de todo. Cada uno es libre de decir lo que le dé la gana y está claro que puede ganar a cualquiera. Ahora bien, fuera de lo que es la pista, no tengo mucho respecto por él«.

Unas palabras que, como era de esperar, no ha dejado pasar Kyrgios, quien le respondió en la rueda de prensa tras la victoria en su debut en el Abierto de Australia ante Federico Ferreira Silva: «No entiendo que no me tenga respeto si yo he repartido alimentos durante la pandemia y no he infectado a nadie. No puedo tomar en serio lo que dice alguien que en estos tiempos monta fiestas y baila sin camiseta».

Krygios se refiere a las polémicas que Djokovic ha protagonizado desde que estallara la pandemia por coronavirus, tales como declararse contrario a las vacunas u organizar un evento que acabó siendo un foco de infección del virus.

En esa misma rueda de prensa, el australiano tampoco se mordió la lengua a la hora de valorar a los tres grandes del tenis: «Para mí el más grande es Federer. Su talento es único. Djokovic y Nadal no están ni cerca del talento que tiene Federer. Está claro que nadie dominará una superficie como lo ha hecho Rafa en tierra batida y es divertido porque, aunque considero que Roger es el mejor, Nadal le supera claramente en el cara a cara«.