Dockweiler recurre a la mentira para denunciar que un centro de salud municipal estaba cerrado

Fuente: Página Siete

El candidato a la alcaldía del La Paz por el Movimiento al Socialismo (MAS), César Dockweiler, en un video publicado en sus redes sociales denunció que el centro de salud de Villa Fátima no estaba abierto a las 13:55 del sábado 12 de febrero como parte de su campaña electoral, pero el gobierno municipal de La Paz salió a desmentir la afirmación del postulante del partido azul: El recinto no estaba cerrado y el aspirante a la silla edil lo corroboró cuando grabó el video.

“Son las dos menos cinco de la tarde en este momento, me encuentro en el centro de salud de Villa Fátima, ¿saben? Está cerrado. (…) Eso significa que nuestra salud no está a un paso de nuestros vecinos. No seamos indolentes, en plena pandemia, los centros de salud cerrados, eso no puede suceder. En mi gestión vamos a construir cinco hospitales de primero o segundo nivel”, afirmó Dockweiler en el material audiovisual.

Ante esto, la Alcaldía de La Paz mostró un video en el que se observa el proceder del postulante masista. Antes de grabar su video, sus allegados cierran las vías y luego tiene contacto con el personal del centro médico. A la mitad de su grabación se ve en la obligación de suspenderla, al momento en que salen las enfermeras del centro de salud.

El video fue publicado el 12 de febrero en el marco de su campaña electoral para realizar la promesa de que construirá cinco hospitales. Dockweiler asumió una estrategia para apelar al enojo de la población con la gestión de Luis Revilla para ganar votos. Según la última encuesta de preferencia electoral se encuentra segundo en la preferencia electoral, por casi 20 punto de diferencia con el primero.