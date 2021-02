Ebrio que atropelló y mató al ciclista Sebastián está libre, pese a tener sentencia de 8 años de cárcel

Era el 5 de septiembre de 2020. El joven Sebastián Landívar Prest se encontraba al borde de una acera con su bicicleta en el barrio Hamacas de la capital cruceña, un ebrio al volante lo embistió y el joven ciclista de 20 años murió en el acto. El caso se mediatizó, el conductor fue detenido y sentenciado a ocho años de cárcel, pero hace cinco meses goza de libertad.

Entre lágrimas, la madre de la víctima, Evelyn Prest, denunció esta situación y pidió a las autoridades judiciales y al Ministerio de Justicia dar una solución a este caso que segó la vida del joven y enlutó a la comunidad ciclística cruceña.

Durante las investigaciones, se detectó que el conductor, de nombre Jesús Hurtado Zurita, estaba al mando de su vagoneta bajo influencia alcohólica. Tenía 1,3 grados de alcohol por cada litro de sangre.

El fiscal Marcelo Saldaña presentó en aquella ocasión una acusación formal contra Hurtado sindicándolo por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y conducción peligrosa.

Sin embargo, la mamá de Sebastián expuso en una entrevita en el programa QNMP de Red Uno que el juez Alberto Moreira habría permitido que el conductor esté en libertad, pese a haber recibido una sentencia de 8 años de cárcel. Incluso señaló que el vehículo que embistió al joven fue devuelto a su dueño, pese a que este es un conductor multireincidente.

«Como mamá no me van a devolver a mi hijo», comentó Evelyn Prest, pero pidió no dejar impune este caso y que se haga lo correcto que es que Jesús Hurtado cumpla con su sentencia.