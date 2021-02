Eje concentra el 74% de vacunas chinas, Santa Cruz dice que recibió menos dosis

Luis Escóbar / La Paz

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentran el 74% del medio millón de vacunas chinas Sinopharm. Esta distribución se realizó con base en la población de cada departamento y, según datos del Gobierno, la región cruceña fue la que más dosis recibió con 147.212. Sin embargo, el Sedes cruceño denunció que recibió un tercio menos.

El vuelo de Boliviana de Aviación (BOA) llegó ayer alrededor de las 6:00 al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz desde la República Popular de China. Inmediatamente después se hizo la división y distribución de los fármacos para todos los departamentos.

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba -regiones del eje- concentrarán 371.731 vacunas, que representa un 74% del total de las vacunas chinas que arribaron ayer al territorio nacional. Esta cifra está acorde con los datos del INE porque estos departamentos registran más de ocho millones de habitantes, algo más del 71% de la población del país.

Distribución

“De las 500 mil dosis, 147.212 se quedarán para Santa Cruz”, declaró el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una conferencia de prensa que brindó en el aeropuerto. “Esta distribución no tiene nada que ver con otro criterio que no sea el poblacional”, afirmó la autoridad.

Sin embargo, el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) cruceño, Carlos Alberto Hurtado, negó que recibieron esa cantidad. “Desde las 4:00 estamos en Viru Viru. Al principio dijeron que a Santa Cruz le destinarían 170 mil, después bajaron, nuevamente subieron y después dijeron que eran 147 mil dosis (…) Fuimos muy responsables en no adelantarnos a nada mientras no lleguen las vacunas. Hoy tenemos 100 mil vacunas en nuestros depósitos. Eso no alcanza para el personal de salud en Santa Cruz”, explicó a Página Siete la autoridad local.

“En todos los medios –agregó el profesional- circuló que nos entregarían 147.212 dosis; bajé a la caja de los camiones y sólo hay 100 mil dosis. ¿Se imagina si hubiera programado vacunar a gente con cáncer, hipertensa o diabética desde mañana (hoy)? Todo el pueblo me quemaba por irresponsable”, dijo.

Hurtado aseguró que “ni siquiera” alcanzaría a vacunar al sector médico de su región. “Para el sector salud se necesitan 105.402 dosis, es decir que nos faltan 5.402. Una cosa es lo que dicen y otra lo que pudimos ver”, dijo. Agregó que si reciben las dosis prometidas, quedarían 41.000 dosis para vacunar a personas con enfermedades de base.

El director del Sedes de La Paz, Ramiro Narváez, dijo que para el departamento paceño tienen un compromiso para recibir un poco más de 132 mil dosis Sinopharm. “Las vacunas llegaron a la sede de Gobierno alrededor del mediodía, pero estuve en reunión y creo que llegaron la totalidad. Mañana (hoy), de todas formas, verificaré esta cifra”, dijo.

Otras regiones -como Cochabamba y Tarija- informaron ayer que todavía no recibieron las dosis. El jefe de epidemiología del Sedes cochabambino, Rubén Castillo, dijo que “recién” llegaron las vacunas y que el dato exacto de las dosis será proporcionado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de su región.

La vacunación

El Ministerio de Salud tiene previsto vacunar a 169.667 personas que trabajan en el área de salud de los sectores públicos, de los seguros a corto plazo y privados de Bolivia.

“ 169.667 médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos, auxiliares, administrativos y de servicio, residentes, estudiantes de internado de medicina y enfermería y médicos tradicionales tienen asegurados sus esquemas completos de vacunación, es decir sus dos dosis”, detalla una nota del Ministerio de Salud.

Después serán inmunizados 79.089 personas mayores de 60 años que tengan una enfermedad de base, como cáncer y enfermos renales. “Con estas dosis se beneficiará al 10% de los bolivianos con más de seis décadas”, agregó la nota.

“En lugar de hacer huelgas, que se pongan a vacunar a la gente”

En el acto de recepción de las vacunas chinas, el presidente Luis Arce exhortó a los médicos que se encuentran en paro a dejar de lado sus movilizaciones y comenzar la campaña de vacunación. “Exhortamos a todos los médicos que -en lugar de hacer huelgas- se pongan a vacunar a la gente, porque ya están las vacunas y el pueblo está esperando sus servicios”, expresó el primer mandatario.

El paro en el servicio de salud público a escala nacional y la protesta comenzó el anterior viernes. La medida se extenderá hasta el 28 de febrero, como medida de presión para exigir la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, explicó que las vacunas forman parte del tercer pilar de la estrategia gubernamental para combatir el coronavirus durante esta gestión.

“Recibimos medio millón de dosis y estas forman el tercer pilar de la estrategia que planteamos como Estado. La primera ola tuvo una única estrategia que fue encerrar al pueblo boliviano por parte del gobierno de facto. (…) Hoy estamos ante una segunda ola y un gobierno democráticamente elegido planteó tres pilares”, afirmó. Explicó que el primero de sus pilares fue la implementación de diagnósticos “accesibles y oportunos” para evitar que las personas enfermas ingresen a las salas de terapia intensiva.

El segundo pilar se basó en la coordinación con los gobiernos subnacionales e instancias internacionales. “El tercer pilar es la respuesta estructural a la pandemia que es la vacunación. Se concluyó la primera etapa de inmunización a los médicos (con las 20.000 vacunas rusas) y antes de concluir con la segunda dosis recibimos medio millón de vacunas chinas”, afirmó.

De igual manera exhortó a los médicos a deponer las protestas a fin de continuar con el proceso de inmunización.