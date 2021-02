El cuerpo técnico de Farías realiza un trabajo ‘silencioso’ en la Verde

Fuente: eldia.com.bo

El asistente técnico de selección boliviana, Pablo Escobar, aseguró que realizan un seguimiento continuo a los jugadores nacionales con el fin de elaborar la nómina de la ‘Verde’ para los partidos contra Perú y Uruguay por la quinta y sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

«Se conformaron grandes equipos que competirán en el ámbito internacional, tenemos mucha expectativa con eso, lo que permitirá que se nutra la selección. Además, algunos chicos comenzaron a salir del país que también es bueno», indicó Escobar en relación a los equipos de la División Profesional y futbolistas que salieron al exterior, como el caso de Luis Haquin (Deportes Melipilla -Chile), Adrian Jusino (Larissas-Grecia) y José María Carrasco (Independiente del Valle-Ecuador).

Escobar señaló que el trabajo, comandado por el técnico César Farías, no ha tenido pausa en los últimos meses, pues vienen realizando un seguimiento a los futbolistas que podrían ser parte de la convocatoria para enfrentar al seleccionado peruano y uruguayo.

En las pasadas horas, circuló una supuesta nómina oficial del seleccionado boliviano para los próximos compromisos. Escobar, aclaró que la lista es analizada por el técnico Farías quien en coordinación con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la publicará en los próximos días (no precisó la fecha).

De acuerdo con los dirigentes de la Federación, la concentración del plantel comenzará el 15 de marzo en La Paz, después de jugarse la segunda fecha del campeonato de la temporada 2021, El partido contra Perú está pactado para el jueves 25 de marzo en el estadio Hernando Siles, a partir de las 17:00.

El combinado peruano cobró ventaja sobre el seleccionado nacional, pues este martes terminaron su primer microciclo con un amistoso disputado con la sub-20 del mismo país (1-1). Para enfrentar a Bolivia, se trasladarán a La Paz un día antes del partido.

Después de este duelo, la ‘Verde’ será visitante de Uruguay el martes 30 de marzo en Montevideo desde las 18:30 (hora boliviana).

Para encarar a estos rivales, Escobar agregó que «la idea es que entre el 15 y 16 de marzo ya lleguen los jugadores. Hay una amplia lista de futbolistas, eso no significa que otros estén descartados».

Entre los jugadores que lideran la posible convocatoria están: Carlos Lampe (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), José María Carrasco (Independiente del Valle – Ecuador), Jorge Flores (Always Ready), Ramiro Vaca (The Strongest), Juan Carlos Arce (Always Ready), Alejandro Chumacero, Bruno Miranda (Bolívar), Leonardo Vaca (Bolívar), Jaume Cuéllar (SPAL, Italia) y Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil).