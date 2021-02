El futuro de Chumacero estaría en Chile

Fuente: lostiempos.com

Entre miércoles o jueves, Alejandro Chumacero debe viajar a Chile para firmar el contrato que lo ligará a su nuevo club. “El futuro de Chuma está en el fútbol chileno”, anticipó Fabio Cavalleri, representante del volante, quien confirmó que hay tres opciones.

Cavalleri aclaró que “hasta que no se firme el contrato, no se puede anticipar nada”. El agente explicó que tres instituciones deportivas de ese país mostraron interés por fichar al futbolista paceño de 29 años de edad.

“Alejandro quería jugar en Bolivia, en su Tigre, pero se encontró con gente poco seria, impresentable”, se lamentó Cavalleri.

Unión Española es uno de los equipos que negocia con el volante que la temporada pasada jugó en el Puebla de México.

“Ante la vergüenza de lo que pasó en Bolivia, el futuro de Alejandro está en Chile”, reforzó el empresario argentino.

Durante casi dos semanas, Chumacero negoció con las dirigencias de The Strongest y Always Ready.

“En Bolivia trataron mal a Chumacero. Los dirigentes no tienen palabra, son nefastos para el fútbol boliviano. Las únicas que no tiene responsabilidad son la señora Inés Quispe y su hija, a ellas las saco de esta irresponsabilidad de dirigentes que no tienen palabra”, protestó el argentino Cavalleri al referirse a los directivos con los que negoció el fichaje del jugador.