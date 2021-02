El MAS asciende a militares con «compromiso patriótico»

Carlos Quisbert / La Paz

En una sesión reservada, sin debate, sin proporcionar la calificación de los uniformados y por votación nominal, la mayoría oficialista en el Senado aprobó ayer el ascenso de militares, valorando, además de sus méritos, su “compromiso patriótico”, reveló el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Miguel Pérez.

“Aquella gente que ha sido meritocrática, quienes cumplen los años de servicio y quienes también están con el compromiso patriótico. No vamos a poner a quienes en su momento fueron oportunistas, quienes no brindaron la seguridad del Estado en su momento”, declaró al referirse a los beneficiados con los ascensos, minutos antes de la sesión donde se dio la aprobación.

Desde la bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) el senador Porfirio Machado, representante de El Alto, criticó el carácter “totalitario y autoritario” de la bancada del MAS. “Nos han sorprendido, no hemos recibido ningún tipo de información, no permitieron el debate. Solo leyeron los nombres, no dieron tiempo ni de tomar el apunte. Realmente fue vergonzoso para todos los bolivianos la forma en que actuaron”, lamentó.

La Cámara Alta aprobó la propuesta del Ejecutivo, ratificando al actual Alto Mando Militar. “Hemos aprobado la resolución camaral que permite los ascensos de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, en razón de cargo y servicio los que están en este momento en los cargos de mando militar son los que están siendo beneficiados con esta resolución”, anunció el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS).

El 16 de noviembre de 2020, el presidente Luis Arce posesionó de forma interina al nuevo Alto Mando Militar y este viernes se cumplían los tres meses de interinato que autorizan las normas vigentes. Los ascensos ratificados incluyen a miembros de las tres fuerzas: Armada, Fuerza Aérea y Ejército.

Según Pérez, en la lista enviada desde el Ejecutivo se respeta la antigüedad y méritos de los coroneles que serán ascendidos al grado de generales. “Han pasado los tres meses de mandato y tuvimos comandantes interinos, por lo cual tenemos que efectivizar ahora (…) para que el día sábado tengamos comandantes de las Fuerzas Armadas”, anunció. Dijo que el procedimiento se enmarcó en el “estricto cumplimiento al reglamento interno de la Cámara de Senadores y la Constitución Política del Estado”.

Mientras, aún se espera la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el recurso de inconstitucionalidad que la expresidenta del Senado Eva Copa presentó contra el ascenso por decreto realizado durante la gestión de Jeanine Añez.

Procesos penales