El misterio rodea la muerte del boliviano abandonado por dos carabineros cerca de un hospital en Calama

Ninguna autoridad de Chile dice hasta la noche de este miércoles cuál fue la causa exacta de la muerte de Jaime Veizaga, el boliviano de 22 años de edad que murió el martes en Calama y que ha provocado el arresto de dos carabineros, acusados de haberlo dejado herido de gravedad cerca del edificio del Servicio Médico Legal.

Daniel Augusto Pérez, alcalde de Calama, conversó con Unitel sobre este caso y dijo que hay dos hipótesis respecto cómo habría muerto este ciudadano boliviano.

Una de ellas implica a una mujer que llamó a los Carabineros acusando a este joven de cometer un delito. “La Policía al señalarle que al estar en las circunstancias que estaba, probablemente en una situación de consumo de droga o algo así y por no poder realizar el protocolo finalmente no se hizo lo que se debía y después está en la nebulosa lo que vino después y no se sabe cómo llegaron al Servicio Médico Legal”, explica Pérez a Unitel.

Una segunda teoría, sustentada por la defensa de la víctima, no fue revelada por la autoridad municipal ya que el caso está en investigación. “Se ha pedido que se haga la pesquisa de las llamadas telefónicas, esas grabaciones serán recabadas para saber las llamadas telefónicas que rodearon a este lamentable deceso”.

El alcalde aseguró que este hecho “se debe investigar hasta las últimas consecuencias” y señaló que este caso se trata de un “hecho aislado” que nunca antes se había presentado en Calama.