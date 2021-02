El «Pibe» Valderrama apoya a Fredy Rincón: «James le faltó al respeto al más grande»

Fuente: ATB

Fredy Rincón y James Rodríguez han abierto una disputa entre dos generaciones. El volante del Everton dio unas declaraciones que no fueron bien recibidas por la generación de la Selección Colombia que deslumbró al mundo en los año 90 y ha recibido un tirón de orejas de su ídolo de infancia, el ‘Pibe’ Valderrama.

La disputa empezó con el cucuteño, en una entrevista con un influenciador, manifestó que era el mejor jugador en la historia del país. Afirmación que ha generado muchas críticas, empezando por el mismo Rincón.

«Cuando le preguntaron por mí, él contesto: ‘Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros’… eso me pareció pesado«, manifestó el ex jugador en diálogo con el medio peruano Pulso Sports.

¿Qué perdió James? Perdió juego… Si James cogía la pelota y no se equivocaba nunca, la ponía bien y él perdió eso» Valderrama

Ante la arremetida de Fredy contra el zurdo, el Pibe, legendario ’10’ de la última década del siglo XX, y que ha defendido anteriormente a Rodríguez Rubio, tomó partido por su compañero de equipo y le llamó la atención a quien heredó su camiseta.

«Le falto el respeto a Freddy Rincón, al grande. ¡Falta de respeto, falta de respeto! Uno tiene que tener, no joda, respeto por los grandes jugadores, las grandes personas y la historia. Freddy Rincón es grande, es ‘crack’, le faltó al respeto«, manifestó el ‘mono’ en Blu Radio.

La rivalidad entre Rincón y Rodríguez representa al debate entre dos generaciones que le han dado muchas alegrías al país. Por un lado lo que tuvieron el privilegio de ver la Tricolor de Maturana no olvidan el gol de Fredy anta la poderosa Alemana que había sido campeona del mundo. Los más jóvenes resaltan el gol de James ante Uruguay que significó un Puskas.

La opiniones son divididas e igualmente respetables, por lo que Valderrama le pide al mediocampista de 29 años que exponga sus argumentos en la cancha.

«Yo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar porque él es jugador de calidad. James Rodríguez es un jugador de calidad, técnicamente bien dotado, pone ‘pasesgol’, tiene buena pegada y siempre fue goleador, porque siempre metía goles en los equipos. ¿Qué perdió? Perdió juego… Si James cogía la pelota y no se equivocaba nunca, la ponía bien y él perdió eso«, recalcó.

Llevar la batuta de la absoluta tiene grandes exigencias y responsabilidades. El volante ha puesto la vara muy alta, pero está lejos de su nivel, a lo que el Pibe reclama que «Que lo recupere, porque yo lo que le exijo y le pido es que juegue fútbol, el gol después viene.

Si James no está bien, hay que llamar a otro. En el fútbol no hay intocables» Pibe Valderrama.

Y continuó con su argumento. «Pero que juegue, que la pida. Que me la quitaron, dámela a mí otra vez y me la quitaron, dámela otra vez. Porque si no se la damos a James y a Cuadrado, ¿a quién más se la vamos a dar? Si ellos dos son los que juegan fútbol, son los que invitan a la selección colombiana a jugar fútbol. Si esos dos muchachos no invitan al grupo, ahí sí nos va a costar».

Otro de los grandes debates que hay en varios sectores de opinión es si James, con sus continuas lesiones y falta de forma, es si el ’10’ indiscutible en la fecha de Eliminatorias que se avecina.

«Siempre no, si está bien tiene que estar. Si no está bien, hay que llamar a otro. En el fútbol intocables no hay, ¿quién dijo eso? Cuando uno se lesiona, viene otro. Es lo mismo, si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo. Si no está jugando bien, que no lo llamen«, concluyó.