El presidente de Diputados descarta persecución política a Jeanine Áñez

El lunes, la expresidenta acudió a la Fiscalía, pero se acogió a su derecho al silencio.

Fuente: Gigavisión, La Razón

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), descartó una persecución política en contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien fue convocada a declarar por la Fiscalía por un caso de presunta “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”.

“Nuestro gobierno en ningún momento está haciendo persecución, peor todavía política; más bien ellos tendrían que recordar que tomaron el poder a la fuerza y empezaron a perseguir, a detener, a encarcelar y a torturar a nuestros hermanos (durante el mandato de Áñez)”.

El legislador oficialista remarcó que desde el inicio del actual gobierno de Luis Arce se afirmó que no habrá persecución, pero eso no significa que no se exija justicia en hechos irregulares o delitos.

“Nosotros no vamos a presionar (al Órgano Judicial), pero sí vamos a exigir que exista justicia, (…) por lo tanto, no hay por dónde busquen este tipo de argumentos de que es una persecución política, a nosotros no nos interesa la persecución política”.

El lunes, Áñez denunció que sufre “persecución política”, después de que fue citada por la Fiscalía, incluso, con una advertencia de aprehensión en caso de que no se presente a declarar.

Al acudir a la convocatoria, se acogió a su derecho al silencio. “Se trata de un acto fiscal inconstitucional porque como todos sabrán yo gozo de un juicio de responsabilidades y no he querido entorpecer la acción, entonces he venido y me he abstenido a declarar como es mi derecho constitucional”, dijo la exmandataria.