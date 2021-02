El príncipe Carlos visitó en el hospital a su padre, el duque de Edimburgo

El marido de Isabel II permanecerá internado al menos hasta la semana próxima, aunque en observación y por precaución. Los médicos aclararon que su internación no tiene nada que ver con el COVID-19

Britain’s Prince Charles arrives at King Edward VII’s Hospital, where Britain’s Prince Philip was admitted, in London, Britain, February 20, 2021. REUTERS/Toby Melville

El príncipe Carlos visitó este sábado a su padre, el duque de Edimburgo, en el hospital londinense donde se encuentra ingresado desde el martes por motivos que no han trascendido.

Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, que cumple cien años el próximo 10 de junio, entró por su propio pie esta semana en el centro privado King Edward VII tras haberse “encontrado mal”, según informó su residencia oficial, el Palacio de Buckingham.

Esa fuente ha asegurado de que los médicos han optado por mantener al duque de 99 años “en observación” en la clínica privada King Edward VII al menos hasta entrada la próxima semana porque han preferido actuar con “sobrada precaución”.

22/07/2020 El Duque de Edimburgo

El Palacio subraya que el príncipe Felipe se mantiene de “buen ánimo” y ha recalcado que su dolencia no está relacionada con la covid-19. Además, tanto él como la soberana ya recibieron la vacuna contra el coronavirus.

La residencia oficial de la soberana británica y su esposo ha recalcado que su hospitalización se debe a que los médicos prefieren actuar con “sobrada precaución”.

Carlos, su primogénito y primero en la línea de sucesión al trono británico, de 72 años, ha sido el primer miembro de la Familia Real en acudir a verle al hospital. El príncipe de Gales llegó al centro médico en un automóvil gris de marca Tesla hacia las 3:20 horas GMT de esta tarde.

El duque de Edimburgo se encuentra hospitalizado EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Arhcivo

Isabel II, de 94 años, ha permanecido esta semana en su residencia del castillo de Windsor, a unos 30 kilómetros al oeste de Londres.

En diciembre de 2019, el duque ya pasó cuatro noches ingresado en el mismo hospital londinense para recibir tratamiento por una dolencia cuya naturaleza tampoco se hizo pública. Su historial clínico arroja tenido infecciones de vejiga, un bloqueo de una arteria coronaria y una cirugía abdominal.

En enero de ese año, sufrió un espectacular accidente cuando su Land Rover chocó con otro vehículo que salía de un sendero de la propiedad real de Sandringham. El vehículo del príncipe volcó, pero Felipe salió indemne del percance y luego tuvo que entregar su carnet de conducir por no llevar el cinturón.

La pareja real se casó el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster. Felipe se retiró después de haber participado en más de 22.000 actos relacionados con su cargo de consorte desde 1952, cuando su esposa accedió al trono. Esporádicamente acompaña a la reina en alguna aparición pública.

El príncipe Carlos llegando al Hospital King Edward VII’, en Londres, donde permanece su padre, el duque de Edimburgo. REUTERS/Toby Melville