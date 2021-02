El registro para el Impuesto a las Grandes Fortunas está vigente. Los recursos g…

brasil.elpais.com | 23 hours ago

..., após um mandato de quatro anos do conservador Mauricio Macri. Em outubro, o Movimento ao Socialismo (MAS) voltou ao poder na Bolívia com Luis Arce, depois... do círculo mais próximo à ex-presidenta e representa o setor mais à esquerda do peronismo. Luis Arce (Movimento ao Socialismo − MAS) O...

Compartido: 6.8K