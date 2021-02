El Reino Unido apuesta por una apertura escalonada, con retorno a la normalidad para finales de junio

El ‘premier’ británico advierte de que el desconfinamiento progresará en función de la vacunación, las nuevas variantes y la saturación de la sanidad pública

El primer ministro británico, Boris Johnson, antes de su comparecencia en la Cámara de los Comunes este lunes. /BEN STANSALL (AFP

Fuente: El Periódico

«Data not dates» («datos, no fechas«). El primer ministro británico, Boris Johnson, se valía este lunes de un juego de palabras, que se ha convertido en su nuevo slogan, para responder a los que quieren poner una fecha, lo antes posible, al fin de las restricciones a causa del coronavirus. Johnson presentó en la Cámara de los Comunes su «hoja de ruta» para salir del confinamiento vigente desde el 5 de enero en Inglaterra. Un camino por etapas, de aquí al verano, «cauto pero irreversible«, afirmó. Un plan basado en el firme propósito de que el actual y tercer confinamiento sea el último. El primer ministro conservador sabe que no puede haber un cuarto, que el público no lo aceptaría, que sería su tumba política. «No podemos continuar indefinidamente con las restricciones que debilitan nuestra economía, nuestro bienestar mental y físico. Es por eso que es esencial que esta hoja de ruta sea prudente, pero también irreversible», declaró.

El itinerario consta de cuatro etapas, con cinco semanas de intervalo entre cada una de ellas, tiempo suficiente para evaluar el impacto que esta apertura controlada va teniendo en el aumento de contagios. «La amenaza sigue siendo sustancial», señaló Johnson. «Podemos dar estos pasos gracias a la determinación de los británicos y al extraordinario éxito de nuestro servicio público sanitario al haber vacunado a más de 17,5 millones de personas en el Reino Unido», recalcó.

Vacaciones de verano en el extranjero, en el aire