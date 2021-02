El Siles cerrará puertas al público si el Sedes oficializa «aforo cero»

Campeones

martes, 9 de febrero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El año pasado, en el superclásico de diciembre, la Gobernación impidió que aproximadamente 170 personas sospechosas de portar coronavirus ingresen al estadio Hernando Siles. Con esos antecedentes, el Servicio Departamental de Deportes (Sedede) no abrirá sus puertas al público si el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz confirma que no aprobará que el torneo local vuelva con gente en las graderías.

“Nosotros nos sustentaremos en toda la información que nos dé el Sedes. La recomendación del Sedes es lo más importante que tenemos porque vimos en el último partido que tuvimos con público , con casi el 15%, se pudo observar que hubo casos positivos que casi ingresaron al Siles. Si no hacíamos los controles, quizá hubiésemos tenido gente que sea positiva y hubiesen habido más contagios”, explicó Fernando Trino, director del Sedede paceño.

La autoridad departamental detalló que el año pasado, en el clásico The Strongest-Bolívar -que se jugó en diciembre- se detectaron 177 casos sospechosos en las pruebas rápidas que se realizaron antes del encuentro. Con esos datos, el director del Sedes, Ramiro Narváez, le dijo a este medio que “si el fútbol boliviano vuelve, tiene que ser con aforo cero. No se debe exponer a la gente. Hay mucho riesgo. Lo importante es que se entienda que estamos en un rebrote peligroso y no sabemos si llegará una tercera ola de contagios”.

Ante este panorama, Trino insistió en que “nos basaremos en lo que nos diga el Sedes”, pese a la pérdida económica que eso representa.

“Pero por encima de todo está la salud. Precautelando la salud de la gente, si nos dicen que no se juega con público, no se abrirán las puertas para la gente. Mientras tanto, seguiremos teniendo precaución”.

La semana pasada, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, advirtió que cuando vuelva el fútbol profesional “será con cero aforo, esa es una decisión tomada”.

Reforzó: “En tanto continuemos con la cifra de contagios de coronavirus, (el estadio Siles) no se habilitará con población, será cero aforo, esa es una decisión tomada por la Gobernación, por lo tanto, será cero aforo”, dijo.

Sin público, el Sedede sólo cobrará alquiler tomando en cuenta si es un partido nacional o internacional. “Nuestra base es de 6.000 a 8.000 bolivianos, que sólo alcanzaría para el mantenimiento, porque también tenemos que tener para gastos de sueldo y un sin fin de cosas que se tienen que cumplir”, detalló. En caso de que los encuentros de Copa Libertadores se disputen sin público, el Sedede paceño tiene una base de 15.000 bolivianos de alquiler para cobrar a los clubes. “Para que se puedan cubrir los gastos de logística, que son diferentes a un encuentro local en el Siles”, precisó.

54 partidos

Trino informó que los trabajos que se realizan en el césped del Siles concluirán a fines de este mes. “Estamos calculando que este año el Siles puede tener unos 54 partidos porque probablemente Always Ready necesite la cancha. Si es así, nuestro estadio estará a su disposición. Si ellos lo requieren, y si no se habilita el de Villa Ingenio. Ojalá que juegue allá”, aclaró.