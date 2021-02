Fuente: ATB

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recibió dos nuevas impugnaciones por la alianza Súmate y la Alianza Tercer Sistema ambas están siendo analizadas.

La autoridad electoral recalcó que mientras tanto no se notifique a las partes denunciadas no se podrá hacer ningún anuncio oficial. Aunque el presidente del TED no reveló detralles, se conoce que de las dos impugnaciones es contra Súmate de Manfred Reyes Villa y la segunda contra el Movimiento Tercer Sistema.