«El único hombre mayor que me orientó sin que nunca hubiera algún matiz asqueroso». Natalie Portman recuerda con aprecio a Mike Nichols

Natalie Portman consiguió su primera nominación al Óscar por su interpretación en ‘Cegados por el deseo (Closer)’, su segunda y última colaboración con Mike Nichols tras la obra de teatro ‘The Seagull’. Ahora la actriz ha recordado con aprecio al ya fallecido cineasta en declaraciones realizadas para el libro ‘Mike Nichols, A Life’, llegando a decir que era «un auténtico feminista«.

Además, Portman también destaca que Nichols es «el único hombre mayor que me orientó sin que nunca hubiera algún matiz asqueroso«, porque no había nada allí excepto «él viéndote como un ser humano creativo, interesante y talentoso. Es la cualidad más rara y estupenda, y no muchos directores de su generación la tenían«.

Mark Harris, autor del libro, destaca que «Nichols fue cuidadoso y protector, sobre todo en la secuencia en el club de striptease, para la cual, a petición de ella, estuvo feliz de eliminar ciertos desnudos«. La propia actriz lo resume de forma clara y contundente: «Quería ver mi culo desnudo incluso menos que mi padre«.

Protector

En el libro también se destaca que Nichols se aseguró de que Portman estuviera cómoda con todo, desde «los ángulos de cámara, el vestuario y cómo moverse» antes de proceder a rodar, a lo que ella añade: «Ojalá tenga la habilidad de ofrecer esa clase de apoyo y guía a otra persona«.

Se nota que Portman tuvo una conexión especial con el director de clásicos como ‘¿Quién teme a Virginia Wolf?’ o ‘El graduado’, pero ahora resulta inevitable pensar qué otros directores considera que realmente la orientaran sin sentirse del todo cómoda. Recordemos que por aquella época había trabajado con cineastas como Luc Besson, George Lucas o Tim Burton.