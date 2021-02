Embarazadas, 1 de los 4 grupos que no podrá recibir la vacuna

Luis Escóbar / La Paz

Las embarazadas, aquellos que todavía cursan la Covid-19, quienes tengan síntomas y los menores de 18 años son algunos de los grupos que no podrán recibir la vacuna contra el coronavirus, según especialistas. Las recomendaciones fueron lanzadas ante la aplicación del primer lote de la vacuna rusa y el anuncio de la llegada de un millón de dosis de otros laboratorios a finales de este mes.

“No se describió ningún efecto colateral gravísimo con la vacuna rusa. El principal requisito es que no estén cursando la enfermedad, que la persona no tenga la Covid-19”, dijo a Página Siete el alergólogo y director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza.

El jefe de terapia intensiva del Hospital del Norte de El Alto, Antonio Viruez, explicó que este grupo (el de los contagiados de coronavirus) no debería ser vacunado porque podría sufrir un estado de hiperinflamación y se podría relacionar a una insuficiencia respiratoria mucho más marcada.

Otro de los grupos restringidos está conformado por las personas que ya cursaron la enfermedad. A ellas se les recomienda esperar al menos tres meses antes de recibir la primera dosis, indicó el gerente de epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado.

“Las personas que recibieron plasma hiperinmune, deben esperar 90 días. Se supone que el plasma eleva los anticuerpos y por ello hay que esperar para que puedan tener una buena cantidad de anticuerpos y vacunarse”, dijo. En caso de recibir una inmunización, podrían tener alguna reacción adversa, dijo Hurtado. “Por ello preferimos -por indicación- no hacerlo. En su caso es mejor evitar la vacunación”, afirmó.

Con una postura similar, el director del Sedes cochabambino, Yercín Mamani, dijo: “No se recomienda, en este momento, la aplicación en personas que tengan o hayan tenido la enfermedad por el reporte de algunos casos clínicos. Pueden generar una reacción de hipersensibilidad”, aseguró.

Otro grupo está conformado por las mujeres embarazadas, los menores de 18 años de edad y las personas mayores de 65 años.

“Por lo pronto estamos cuidándolos porque no llegaron vacunas para estos grupos. No hay estudios concluyentes que digan si hay beneficios. Por eso, decimos que mejor -por lo pronto- no sean vacunados porque no hay estudios que digan que el fármaco es efectivo o si produce algún problema o reacción contraria en estas personas”, dijo Hurtado.

Existe además un cuatro grupo de personas que antes de la vacunación, necesitan una valoración médica. Son aquellas que tienen enfermedades autoinmunes, como el VIH.

“Hay que tener mucho criterio médico para vacunar a las personas que tengan estas enfermedades, por ejemplo quienes tengan lupus, leucemia, VIH y otros. Ellos deben recibir las dosis previa valoración e indicación médica”, sostuvo Hurtado.

El especialista Antonio Viruez también consideró que debe someterse a una evaluación médica a las personas con alguna comorbilidad “importante”, como hipertensos, diabéticos y obesos. “Es una contraindicación relativa -explicó el profesional-; por ello, hay que valorar muy bien, paciente por paciente y de forma individual, si es que se beneficiaría de (las dosis)”. “Se debe evaluar su estado clínico, ver si no tiene ninguna disfunción orgánica, que sus riñones y pulmones estén bien o que no tengan otro problema asociado que pueda predisponer a una reacción adversa a la vacuna”, agregó el médico.

¿Pruebas?

Hurtado dijo que será complicado tomar pruebas PCR a todos los millones de personas que serán vacunadas en esta gestión. Aseguró que se tomará en cuenta la sintomatología de los pacientes.

“A las personas asintomáticas, igual se les pondrá la vacuna. El otro extremo es preguntarnos: ¿Qué haremos vigilando a los millones de personas que vacunaremos? No podremos hacerles pruebas PCR a todos los habitantes. Si no tienen signos y síntomas (como fiebre, malestar y tos que puedan sugerir que están enfermos) serán vacunados”, afirmó el gerente de epidemiología del Sedes cruceño.

Las recomendaciones se hacen cuando transcurrieron pocos días desde el anuncio del presidente Luis Arce, quien destacó la llegada de casi un millón de vacunas. Estas dosis cubrirán a los médicos del sector de salud y continuarán con las personas que se encuentren en riesgo o sean vulnerables.

Inmunidad colectiva

Medida El vocero presidencial, Jorge Richter, anunció que se tiene prevista la inmunización de 7,2 millones de personas con la llegada de las vacunas. Indicó que la inmunización se inició en función de “las urgencias”. Aunque no estableció un cronograma específico. “Avanzaremos a la inmunización de la población sana para lograr una ‘inmunidad de rebaño’, donde ya podamos dar al conjunto de la población una tranquilidad en función de la inmunidad que se vaya logrando”, declaró.

Dosis Un lote de 20.000 dosis de la vacuna fabricada por el laboratorio Gamaleya de Rusia llegó la semana anterior al país para proteger al personal médico contra la Covid-19.

Primeras vacunas no presentaron reacciones

El proceso de vacunación comenzó el viernes y llegó a los médicos de las unidades de terapia intensiva y emergencia de los hospitales. Hasta el momento no se registraron reacciones adversas en los profesionales.

“No registramos ningún tipo de reacción y ya se vacunaron alrededor de 300 personas. Eso es algo muy positivo por la buena aceptación entre la población. Eso motiva y da certidumbre para recibir la vacuna en su momento”, dijo el gerente de epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado.

El jefe de terapia intensiva del Hospital del Norte de El Alto, Antonio Viruez, dijo que pueden presentarse los mismos síntomas que causan otras vacunas. “Un poco de síndrome gripal, a mí me pasó congestión nasal, mialgias y malestar general del cuerpo, pero todo pasó. A las 48 horas de haber recibido la vacuna me siento normal”, declaró.

Viruez explicó que entre las reacciones adversas graves están una anafilaxis o una alergia grave -como una garganta que se cierra-, presión baja o desmayos -que hasta la fecha no se presentaron-.

Por eso, el protocolo de vacunación establece que las personas que reciban su primera dosis deben esperar 15 minutos para verificar si sufren o no algunas de las reacciones.

Guillermo Cuentas, exministro de Salud, añadió que no hay “ni un solo medicamento o incluso alimento en el mundo que no genere reacciones”.

“Hay gente que es alérgica al maní o pescado; todo producto orgánico puede producir reacciones anafilácticas”, declaró el especialista.