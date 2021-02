Emotivo homenaje de la Conmebol para Diego Maradona: «Si hay alguien que unió a los argentinos fue él»

En la previa del sorteo de la Copa Libertadores, el ente regulador del fútbol en Sudamérica le dedicó un video a Pelusa por su fallecimiento

El homenaje de la Conmebol a Diego Armando Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona dejó un vacío enorme en todo el mundo del fútbol y la tristeza todavía sigue presente ante su ausencia. Fue por eso que en la previa del sorteo de la Copa Libertadores 2021, la Conmebol realizó un homenaje al Diez con Daniel Arcucci y Óscar Ruggeri como protagonistas y comentaristas durante la proyección video.

Una de las clásicas imágenes de Pelusa en blanco y negro dio el puntapié inicial al reconocimiento: “Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo salir campeón de Octava”, declaró un joven Diego. A continuación, con una recopilación de la Copa del Mundo de México 1986 de fondo, se escucharon las primeras palabras del Cabezón: “Si hay alguien que unió a todos los argentinos fue este cada vez que jugaba y cada vez que jugábamos con Argentina”.

Luego, se escuchó al periodista que acompaño a Maradona durante su carrera profesional. “Era un mito en vida que esto es lo más difícil de llevar. Diego no quería ser un monumento caminando, no quería ser eso. Y lo era. Creo que poca gente entiende lo que es ser Maradona. La fama… No, no. No entendes lo que es ser Maradona. No se entiende el que lo juzga negativamente”, defendió Arcucci al ídolo fallecido en noviembre del año pasado.

Uno de los homenajes de la Conmebol a Diego Maradona (Foto: Reuters)

Nuevamente Ruggeri se hizo dueño de la voz recordando grandes momentos junto a su amigo. “He hablado con Diego. Y yo no hablaba con Diego Maradona de cincuenta y pico de años, de 60 años. Hablaba con el tipo que era mi capitán, estaba esperando que me dijera ‘hay que ganar’”, concluyó Óscar mientras se veía el gol del Diez a Inglaterra en el Estadio Azteca.

Para cerrar, la Conmebol recordó una de las grandes frases de Maradona que ocurrió durante la emisión de uno de sus programas llamado ‘La Noche del 10′ donde se realizaba una entrevista a sí mismo. “Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿Qué le dirías?”, se preguntó. “Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Como tocar el cielo con las manos. Pondría una lápida que diga ‘gracias a la pelota’”, respondió aquella noche de 2005.

Con un “Gracias Diego” finalizó el homenaje y arrancó el sorteo para la Copa Libertadores que se jugará durante 2021. No es la primera vez que el ente que regula el fútbol en Sudamérica le realiza un reconocimiento a Maradona y seguramente, tampoco será la última.