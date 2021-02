En el Día Internacional de la Lengua Materna recordamos el diálogo de Ewan McGregor con niños quechuas

Los embajadores de UNICEF en el Reino Unido, Ewan McGregor y Charley Boorman, se embarcaron en 2019 en su mayor aventura hasta el momento, y viajaron desde el extremo sur de Argentina hasta Los Ángeles en motocicletas eléctricas y visitaron los programas de UNICEF en el camino.

En sus visitas a Bolivia, Perú y Honduras, Ewan y Charley vieron de primera mano la diferencia que UNICEF está haciendo para los niños, niñas y adolescentes en las partes más remotas del mundo y en circunstancias difíciles y desafiantes.

Ahora que la pandemia del COVID-19 está cambiando las vidas de miles de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo: cerrando escuelas, impidiendo que reciban vacunas vitales y haciendo que la vida en zonas de desastres sea más difícil que nunca, toda una generación de niños, niñas y adolescentes está en peligro, y nunca ha sido más crucial apoyar el trabajo de UNICEF para garantizar que puedan aprender y jugar en un ambiente sano y protegido.

Visita a programa de educación boliviano

En Bolivia Ewan y Charley visitaron una escuela indígena en Norte Potosí, interactuaron con niños, niñas y adolescentes que estaban aprendiendo en idioma quechua y participaron en una danza y ceremonia tradicional con niños, niñas y adolescentes con vestimenta original.

“Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la educación, y fue increíble ver a UNICEF en Bolivia permitiendo que los niños, niñas y adolescentes alcancen su potencial de aprendizaje incluso en las comunidades más remotas.

El color, la energía y la alegría de ese día en las montañas bolivianas tuvieron un impacto duradero en mí – ver a los niños, niñas y adolescentes con vestimentas tradicionales, aprender en su idioma nativo, el quechua, fue realmente inspirador”, dijo MacGregor.

Ahora que la pandemia por coronavirus afecta aún más el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la región, es alentador saber que UNICEF está trabajando con el gobierno boliviano para garantizar que los niños, niñas y adolescentes aún puedan aprender y jugar”, añadió el famoso artista.

El trabajo de UNICEF con el Ministerio de Educación contribuye a garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a oportunidades educativas pertinentes mediante la elaboración de un plan de estudios para 37 grupos indígenas, incluidos materiales de enseñanza y aprendizaje en sus lenguas maternas. Aprender en su idioma y de una manera culturalmente relevante es importante porque ayuda a los niños, niñas y adolescentes a aprender y retener mejor la información, así como a preservar su identidad cultural y desarrollar su autoestima.

Boorman complemento: “Visitar la escuela de Bolivia fue un verdadero momento culminante de mi trayectoria como Embajador de UNICEF. Los niños, niñas y adolescentes estaban muy ansiosos por aprender y llenos de energía, aprendiendo de una manera que les resulta accesible en su idioma local gracias a UNICEF. Habíamos tenido unos días difíciles en las motocicletas, y realmente alegró nuestra semana conocer a los niños, niñas y adolescentes, escuchar sus historias y verlos disfrutar tanto del aprendizaje”.

La tercera travesía de Ewan y Charley

La aventura de Ewan McGregor y Charley Boorman empezó en 2004 cuando iniciaron la producción de la serie para televisión Travesía (Long Way), sobre sus viajes en moto.

El primero de la serie fue El mundo en moto con Ewan McGregor (Long Way Around), por el que viajaron por Europa y Asia y vieron el trabajo de UNICEF en el camino. Después de ese viaje, Ewan y Charley fueron nombrados Embajadores de UNICEF en el Reino Unido, desde entonces, han seguido apoyando activamente a UNICEF. En 2007 los dos se embarcaron nuevamente para producir la segunda serie Un mundo en moto: rumbo sur (Long Way Down) y conocieron el trabajo de UNICEF en Uganda, Etiopía y Malawi.

En El mundo en moto: rumbo norte (Long Way Up), que está siendo transmitido en Apple TV+ desde el pasado 18 de septiembre de 2020, Ewan y Charley están de regreso en sus motocicletas para viajar de Argentina a Los Ángeles, visitar los programas de UNICEF y mostrar las situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Sur y Centro América.