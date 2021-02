En #Venezuela Maduro mandó decir «el que NO vota, NO come», amenazando con hambr…

En #Venezuela Maduro mandó decir «el que NO vota, NO come», amenazando con hambre.

En #Bolivia @LuchoXBolivia, el títere de Evo, dice «el que NO vota, NO se vacuna».

Arce supera a Maduro, porque amenaza de muerte por #coronavirus al que NO vote por su partido. https://t.co/dZ2R0mi9lB

Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.





Lo más compartido de Tuto Quiroga en las últimas 24 horas