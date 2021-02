Encuesta: el 43% de la gente afirma que no se vacunará

Fuente: paginasiete.bo

Alcides Flores / La Paz

“¿Usted se vacunará contra la Covid-19?”. Esta pregunta hizo la empresa de encuestas Cultura Interactiva entre el 5 y 8 de febrero reciente a 900 personas en el país. El 42,9% de ellas dijeron que no se vacunará, frente al 57,1% que respondió que sí lo hará.

De los que contestaron afirmativamente, la mayoría corresponde a varones, quienes en un 60% dijeron que sí lo harán, frente al 55% de las mujeres. Y del grupo de encuestados que respondió que no se vacunará, el 40,4 corresponde a varones, frente al 45 de las mujeres que dieron su respuesta en ese sentido.

Respecto a la edad, los comprendidos entre los 30 y 49 años fueron los que están más dispuestos a inocularse, frente a los que están en el rango de edad que abarca los 18 y 29 años, y a los que están por encima de los 50 años.

Pero este porcentaje de bolivianos que dice que no se vacunará no es muy distinto a otros países como Estados Unidos, donde alrededor de la mitad dijo que se pondría una vacuna contra el Covid-19 una vez que estuviera disponible, según una encuesta de CNN realizada por SSRS, y el 45% dijo que no se pondría una vacuna.

Sin embargo, el recelo hacia la vacuna en ese país fue disminuyendo, como también ocurrió en España, que en octubre más del 40% dijo que no se vacunaría. Hoy ese porcentaje también disminuyó.

El escepticismo hacia la vacuna también fue menguando en otros países como Francia, donde en noviembre el Gobierno temía tener que enfrentarse -en un futuro- al rechazo de gran parte de la población a la vacunación. En Reino Unido su gobierno tuvo que pedir a su gente que confíe en las vacunas, ante la corriente de dudas que había en torno a su seguridad.

¿Y por qué los consultados en Bolivia respondieron que no se vacunarán? El 60,7% de los encuestados respondieron que preferían esperar a que haya más resultados sobre la seguridad de las vacunas. El 15,8% dijo que no confiaba en las grandes farmacéuticas, el 9,4 dijo que no confiaba en el gobierno de Luis Arce y un 9,1% respondió que no creía en la efectividad de las vacunas.

¿La mayoría se contagió?

Otra pregunta planteada a los encuestados por Cultura Interactiva es una relacionada al contagio. “¿Usted o algún miembro de su familia directa se contagió o estuvo contagiado con Covid-19?”, fue la interrogante.

El 56,7% de los consultados dijeron que ellos o algún miembro de su familia ya se contagiaron del coronavirus.

La mayoría de los que informaron que ya se contagiaron fueron mujeres, con el 61,3%, frente al 52,1% de los varones que hicieron esa misma afirmación.

En el país, hasta este viernes se confirmó el contagio de 247.891 bolivianos, de los que 11.609 perdieron la vida desde el inicio de la pandemia, el 10 de marzo del pasado año. Casi el 70% de los casos positivos están en los tres departamentos del eje (el 35% en Santa Cruz), donde vive más del 70% de los bolivianos.

Según estas cifras, y considerando que Bolivia tiene 11,6 millones de habitantes, el índice de contagio a nivel global en el país llega a 2,13%. Es decir, oficialmente algo más de dos ciudadanos bolivianos por cada 100 se contagiaron de la Covid-19. Así, la percepción del ciudadano sobre el nivel de contagio está muy por encima de las cifras oficiales: según esta encuesta, de cada 100 bolivianos, 56 consideran que ya se contagiaron o que algún miembro de su familia ya lo hizo, una cifra muy por encima de los datos registrados por el Ministerio de Salud.

Quizá esto explique el subrregistro de casos positivos y decesos en el país. Es decir, la cifra real de contagiados y fallecidos está por encima de las cifras que todos los días reportan los servicios departamentales de Salud.

“¿Usted cree que el Gobierno hace lo suficiente para combatir la pandemia?”, fue otra pregunta de la encuesta, a la que el 58,2% respondió que el Órgano Ejecutivo no hace lo suficiente, frente al 32,8% que considera que el Gobierno “hace lo suficiente”.

El gobierno de Luis Arce fue muy criticado por su pasividad frente a la pandemia y por hacer campaña política con las vacunas que ya son inyectadas a todo el sector médico y a un primer grupo de personas con enfermedades de base.

Sobre nuestra encuesta

Página Siete ha contratado para la realización de encuestas los servicios de la empresa argentina Cultura Interactiva, que utiliza una moderna tecnología basada en redes sociales para el levantamiento de muestras.

Cultura Interactiva opera en seis países sudamericanos y tiene entre sus clientes a instituciones públicas, privadas y organismos internacionales. La encuestadora argentina es representada en Bolivia por Research & Metrics Consulting SRL.

Hasta la fecha se han realizado tres sondeos de seguimiento electoral en la ciudad de La Paz y se realizará uno más, antes de las elecciones, pero ninguno de ellos ha sido ni será publicado porque Página Siete quiere estar seguro de la precisión de estos estudios, comparándolos con el resultado de las elecciones subnacionales, antes de cualquier publicación de encuestas electorales futuras.

Esta decisión se ha tomado porque Página Siete considera fundamental que sus encuestas sean precisas y sus resultados se acerquen a la realidad en el mayor grado posible.

En esta oportunidad publicamos algunos resultados, no electorales, de la última encuesta nacional realizada por Cultura Interactiva, desarrollada entre el 5 y 8 de febrero con una muestra de 900 casos, un margen de error del 3,3% y una confiabilidad del 95%.

