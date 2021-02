Encuesta: Jhonny dice que va en ascenso, Sosa que el veredicto final lo darán las urnas y Roly asegura que no se rendirá

Los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz reaccionaron a los resultados de la segunda encuesta electoral con miras a los comicios de marzo.

“Hay tantas encuestas, no las comentaré , el día de las urnas será la población la que decida . Nosotros vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Roly Aguilera, que pasó al quinto lugar, confía en el apoyo que recibe de la población y que seguirá acercándose con las propuestas que tiene para Santa Cruz de la Sierra.

“Yo le voy a seguir echando para adelante porque no podemos rifar nuestro futuro con improvisaciones. Vamos a seguir trabajando, yo no me rendido nunca”, señaló.