Enfermos renales toman el hospital Roberto Galindo de Cobija exigiendo medicinas para diálisis

Fuente: https://www.radiofides.com

Más de medio centenar de enfermos renales tomaron en las primeras horas de este miércoles las oficinas de la dirección del hospital Roberto Galindo en la ciudad de Cobija, demandando medicamentos para que puedan continuar con su tratamiento de diálisis.

“No tenemos insumos de diálisis en farmacias, en todo Cobija no hay para comprar los medicamentos para nosotros. Ahora mismo está cerrada la sala de diálisis porque no hay medicamentos y a ellos no les interesa ¿qué hacen con el dinero de diálisis?”, manifestó una paciente en entrevista con Fides Cobija.

Los pacientes denunciaron que desde el cambio del administrador del nosocomio a finales de octubre del año pasado hacen los reclamos correspondientes para la dotación de los medicamentos necesarios para sobrellevar su enfermedad.

“El anterior administrador nos conseguía (los medicamentos) de a poco y no nos hacía faltar”, acotó.

Los afectados atraviesan su tercer día sin recibir diálisis y aseveran que debido a la falta de los fármacos su salud se ve afectada.