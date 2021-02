Enrique Bruno: «Queremos llevar la Alcaldía a los ciudadanos y erradicar la corrupción»

Enrique Bruno expuso su plan de gobierno municipal.

Fuente: La Noche SNTV

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, por la agrupación política SOL, Enrique Bruno, en el programa La Noche, habló sobre la campaña que está realizando y se refiere a sus campañas para la salud, la digitalización y la pandemia. Además también relató su paso por la Gobernación de Santa Cruz, teniendo una excelente gestión en el COED.

Bruno reflexionó a los ciudadanos de analizar por quien votar, ya que su candidatura busca empoderar a la población para poder erradicar el mal que siempre afectó a la ciudadanía el cual es la corrupción.

«Queremos llevar la Alcaldía a los ciudadanos y empoderarlos para erradicar la corrupción», dijo Bruno. El candidato aseveró que Santa Cruz necesita un cambio profundo con relación a la administración pública y no solo basarse en la construcción de obras. Asimismo indicó que su campaña es austera y digital y que no reciben aporte de para la campaña para no caer en corrupción.