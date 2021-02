Entregamos en #Cochabamba un lote de medicamentos para la atención de pacientes …

www.paginasiete.bo | 8 hours ago

...confiaba en las grandes farmacéuticas, el 9,4 dijo que no confiaba en el gobierno de Luis Arce y un 9,1% respondió que no creía en la efectividad de... no hace lo suficiente, frente al 32,8% que considera que el Gobierno “hace lo suficiente”. El gobierno de Luis Arce fue muy criticado por su pasividad...

Compartido: 1.3K