Es 2021 y entre los jóvenes triunfa una app de cámara que te hace esperar al día siguiente para ver la foto que acabas de hacer

La gente puede «vivir el momento» en lugar de perder el tiempo mirando las fotos que acaban de tomar. Esta es una de las ideas con las que la aplicación Dispo vende la forma en la que muestra las fotografías: es una aplicación para compartir y ver fotos que retrotrae al usuario a tiempos en los que las imágenes no eran instantáneas y había que esperar a revelarlas para verlas.

Con esta herramienta, un usuario se hace una foto y no puede verla hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, cuando les llegará con un filtro de aspecto retro. Está teniendo éxito entre la Generación Z y eso está llamando la atención de los inversores.

Dispo fue creada por David Dobrik, un conocido youtuber nacido en Eslovaquia. Además de tomar una foto y recibirla a la mañana siguiente, Dispo también tiene un elemento social, en el que los usuarios pueden compartir los rollos de su cámara (digitales, claro está).

Uno de sus grandes atractivos es que funciona por invitación. Publica The Information que la aplicación, que ha conseguido 3 millones de descargas desde su lanzamiento, recibió un nuevo impulso el pasado fin de semana al poner una versión actualizada a disposición de los usuarios que pudieron acceder a la beta a través de invitaciones. En Japón se hizo viral y llegó al límite de las 10.000 personas que impone TestFlight, un servicio que pone a prueba aplicaciones en fase inicial.

