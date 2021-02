Escándalo en Perú: renunció la ministra de Salud y es la quinta titular del área que dimite durante la pandemia

Dejó el cargo en medio de una tormenta política tras la denuncia de que el ex presidente Martín Vizcarra fue vacunado contra el covid-19 meses antes de empezar la inmunización en el país

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, renunció el viernes en medio de una tormenta política tras la denuncia de que el ex presidente Martín Vizcarra fue vacunado contra el covid-19 meses antes de empezar la inmunización en el país, informó la televisión pública.

“La doctora Pilar Mazzetti renunció al cargo de ministra de Salud tras presentar una carta al presidente Francisco Sagasti”, dijo en su sitio web TV Perú, la cadena estatal de televisión, pero el gobierno ha guardado silencio hasta ahora.

El sucesor de Mazzetti, que sería juramentado el sábado según medios locales, será el quinto ministro de Salud desde que irrumpió la pandemia en Perú hace 11 meses. Debe asumir el cargo mientras el país enfrenta los embates de la segunda ola de la pandemia, con un récord de 14.333 pacientes con covid-19 en sus hospitales, según balance oficial.

La tormenta política que condujo a su renuncia de Mazzetti se desató el jueves cuando un diario limeño publicó que Vizcarra fue vacunado contra el covid-19 en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago.

La vacunación en el país recién comenzó este martes y está dirigida por ahora al personal sanitario.

El popular ex presidente (2018-2020), que busca un escaño en el Congreso en las elecciones del 11 de abril, se defendió diciendo que había sido voluntario en el ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en el país, como miles de otros peruanos.

Medios locales habían dicho que el Congreso peruano -el mismo que destituyó a Vizcarra- se preparaba a aprobar una moción de censura contra Mazzetti, lo que obligaría al presidente interino Francisco Sagasti a reemplazarla.

Mazzetti había declarado ante el Congreso el jueves que no tenía “ningún conocimiento” del caso del ex presidente. “Ni se me ha informado que el señor Martín Vizcarra haya recibido vacuna, él, su esposa u otro familiar”, aseguró.

Mazzetti, médica especializada en neurología de 64 años, había sido nombrada titular de Salud por Vizcarra el 15 de julio de 2020. Tuvo un paréntesis de una semana en noviembre durante el efímero gobierno de Manuel Merino, y fue nuevamente designada al frente del ministerio por Sagasti.

Ella hizo una velada crítica a Vizcarra el jueves al afirmar que “para no sesgar resultados del ensayo clínico” de la vacuna, no debían participar quienes tenían capacidad de decisión sobre el mismo.

Perú acumula 1.220.748 casos confirmados de covid-19 (+8.439 la última jornada) y 43.255 muertos (+210), según el balance del ministerio. Del total de contagiados, 1.130.923 personas se han recuperado.

Los nuevos contagios y decesos se cuadruplicaron respecto a la última semana de diciembre, aunque sin alcanzar los máximos de la segunda semana de agosto, cuando Perú enfrentaba la peor fase de la primera ola.

Mazzetti había dirigido la cartera de Salud en 2004-2006 en el gobierno de Alejandro Toledo y luego durante siete meses en 2006-2007 ministra del Interior en el segundo periodo del extinto presidente Alan García.

(Con información de AFP)

