Espinoza: Préstamo del FMI no requería aval de la Asamblea Legislativa

Tras la devolución de 351,5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo —y sus intereses correspondientes— obtenido supuestamente de forma irregular por no contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) José Espinoza aseguró que la operación no corresponde a un crédito sino a un intercambio de divisas y que ello no requiere la aprobación de la ALP.

El pasado miércoles, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó sobre la devolución del préstamo obtenido en abril de 2020 porque incumplió con el artículo 158 de la CPE que establece que la ALP debe autorizar los préstamos que comprometan rentas al Estado.

También dijo que se vulneró el artículo 322, que establece que el Estado no reconocerá deudas que no sean aprobadas por la ALP.

Sin embargo, Espinoza aclaró que el FMI no otorga créditos a ningún Gobierno del mundo y que la operación realizada corresponde a un swap de divisas, que consiste en un intercambio de monedas. En este caso, el Ministerio de Economía entregó un pagaré en bolivianos y el FMI entregó 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).

“Desde lo técnico no es una operación de endeudamiento, por lo tanto, no requería una aprobación de la Asamblea, pero evidentemente ya en el ámbito político se le dio una interpretación diferente”, dijo Espinoza.

Ante el daño económico al Estado de 24 millones de dólares, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que se analiza un juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez.