Estadísticas mentirosas

“Hay mentiringas, mentirangas y encuestas y estadísticas masistas, que son las más mentirosas”. Pukymon

Estadísticas de desempleo

Publicaciones estadísticas internacionales, dieron a conocer que Guatemala es el país con la tasa más baja de desempleo de Latinoamérica. Inmediatamente el Gobierno lo publicito, lo virilizó como un mérito de su gestión.

Los datos eran ciertos, el método equivocado. En realidad hay tan poco trabajo formal en Guatemala (también en Bolivia) que la gente ya no lo busca y cuando se deja de buscarlo, estadísticamente ya no está en la categoría de “desempleado”, por lo que se puede asumir, estadísticamente, que todos están empleados.

Estadísticas de virus chino

Santos Noco, desde San Lorenzo me comento que el masista Z. Willka que vive en el Tipnis, pasó por el pueblo y les comento que si no se hacen las pruebas del virus chino, no se tienen datos de contagios y por tanto todos estarán sanos. Quizá por este consejo o porque no tienen como hacer las pruebas, no las realizan y por tanto no hay casos del virus chino.

Nota terapéutica: En el campo, los curanderos diagnostican como saludable a quien tiene: Tranco largo, chorro grueso y vientre corriente. En cuanto a las enfermedades, las tradicionales son: pasmo con arrebato, pasmo de luna, pasmo de sol, ventosidad en la sangre y cólico miserere.

Crecimiento del PIB y bienestar.

El Gobierno proclama el éxito de su Gestión utilizando los datos de crecimiento del PIB; celebran la reducción de la pobreza y el incremento del bienestar de la población.

Dato erróneo, pues este es un indicador mide la producción de una economía, pero no indica la forma en que el ingreso se distribuye entre los ciudadanos. La manera adecuada de medir el bienestar, es el Índice de Desarrollo Humano, ranking que además del PIB incorpora otros dos factores: la educación de los ciudadanos y su salud.

Uso ordenado de los números.

La Ley establece que las decisiones importantes en el Parlamento se toman por 2/3 de votos. El Licenciado propuso se borre eso y que se empiece desde el principio, es decir por 1/2 que luce mejor y ahora así es, en el Estado Plurinacional. Cuando algo molesta o no está ordenado, se lo cambia.

Matemáticas en clases virtuales.

El Profesor da a sus alumnos los siguientes datos, tomados de la prensa: En una semana y con la vacuna Rusa se vacunaron 3.560 personas contra el virus Chino.

La población boliviana es de 11,6 millones de personas.

Pregunta: Al ritmo actual, en cuanto tiempo se podrá vacunar a toda la población boliviana.

Respuesta de las estudiantes Beba y Niki: Llevaría 62 años y el vacunar a la mitad apenas 31 años. El Licenciado en matemáticas, respondió: 6 meses, 18 días, 3 horas, 23 minutos y 17 segundos y medio.

Mirando todo esto y mientras se aclare la situación, mejor sigamos combatiendo el virus chino con eucalipto y chuño, como proponen en el altiplano y chive de cuatro aguas con charque sarazo, que ofrecen en la Laguna Suarez, Trinidad.