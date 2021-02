Estudio revela la pérdida millonaria del turismo comunitario en 2020

Un reciente estudio realizado por UNIFRANZ, a través de su Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Turismo (CIINTUR), revela el severo impacto económico al rubro del turismo comunitario durante 2020 en Bolivia.

Fuente: erbol.com.bo

El estudio “Impactos Del Covid-19 en el Turismo Comunitario De Bolivia” concluye que el Covid-19 golpeó fuertemente al turismo en Bolivia, pero lo hizo a mayor escala a los Emprendimientos de Turismo Comunitario (ETC), ya que no solo se constituye en una forma de subsistencia de estas comunidades, sino que pone en riesgo la preservación del patrimonio natural y cultural que las comunidades protegen, con el fin de que el mundo conozca.

Asimismo, el informe señala que la pérdida económica durante la gestión 2020 habría alcanzado los 3,7 millones de dólares a los ETC y que más de 500 familias quedaron sin su fuente de sustento.

Este extremo obligó a que el 80% de los ETC migraran a otros rubros de la economía para generar su subsistencia, muchos de los cuales no volverán al rubro turístico en el corto plazo, y los que traten de volver en el mediano plazo no estarán preparados para el nuevo turismo.

La reactivación del sector será lenta, pero necesaria, no solo porque permitirá generar ingresos adicionales a las familias socias de los ETC, sino porque mediante ellos se puede preservar el patrimonio turístico que es aprovechado por empresas turísticas en toda Bolivia, según la UNIFRANZ.

ETC en la mira del nuevo turismo

De acuerdo con la UNIFRANZ, pese a la contracción de la demanda de turismo, el segundo semestre de 2021 puede registrarse el inicio de la recuperación de este sector. La OMT afirma que los destinos preferidos por los nuevos turistas serán atractivos naturales, con actividades al aire libre y experiencias culturales auténticas, características que reúnen los ETC en Bolivia.

Sin embargo, “para que esta oportunidad sea bien aprovechada, estos emprendimientos requieren de la inserción al mundo digital, incorporación de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios y, reinvención de los productos comunitarios”, manifestó Orlando Poma, docente investigador de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ El Alto.

CIINTUR

El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Turismo (CIINTUR) nació en 2019 como un emprendimiento de la Carrera de Administración en Hotelería y Turismo de Unifranz El Alto. Su objetivo es proponer y apoyar a microempresarios en una reingeniería de su negocio: Inclusión de la tecnología en la prestación de servicios; aprovechamiento de las plataformas digitales para la comercialización y establecer un vínculo con el cliente a través de redes sociales y aplicaciones. Asimismo, proponer la reinvención del negocio turístico de los microempresarios y apoyarlos desde el punto de vista competitivo y su adecuación al mundo tecnológico.