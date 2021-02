Eva Copa explota y desafía al MAS a investigarla por el crédito del FMI

Fue el discurso más duro de la candidata de Jallalla. A la cúpula del masismo le dijo que los «dueños del proceso de cambio» no son un partido o una persona

Fuente: El Deber

Furibunda. Esa fue la reacción de la expresidenta del Senado y actual candidata a alcaldesa de El Alto, Eva Copa, cuando se refirió al anuncio del MAS de investigarla por el caso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y desafió al diputado Juanito Angulo a convocarla a declarar sobre este tema.

“Me da bronca escuchar ahora a esos legisladores que gracias a nosotros están sentados ahí y gracias a nosotros que hemos devuelto la democracia y dignidad al pueblo, ahora dicen, se llenan la boca diciendo que, ‘los vamos a investigar, hay que llamarlos a declarar’ por ese crédito del Fondo Monetario Internacional. El señor ese que dijo que me va a convocar, quiero que usted me llame a declarar, quiero que usted me convoque a declarar, porque yo voy a ir y voy a decir toda la verdad”, desafió Copa a grito pelado.

El jueves, el diputado Juanito Angulo (MAS) declaró que habrá una investigación sobre quienes autorizaron y gestionaron el crédito del FMI. “Desde luego ingresa Eva Copa, ya sea en calidad de testigo, tiene que aclarar ella, porque era presidenta del Senado”, dijo el legislador oficialista.

Hoy, Eva Copa, explotó contra sus excorreligionarios y les dijo que en vez de estar amenazando con inhabilitaciones deberían dedicarse a fiscalizar y pedir informes a los ministerios que tenían el dinero del crédito internacional durante el gobierno de Jeanine Áñez.

“Ese tipo, ese señor que no ha estado en momentos tan duros que vivimos, ese señor estaba seguro en su casa o debajo de su cama tiene que saber que fue la Asamblea la que impidió que se aprobara ese dinero; porque nosotros hemos devuelto la dignidad al pueblo boliviano hasta el último día”, dijo Copa en directa alusión al diputado oficialista.

La trágica zona de Senkata fue el escenario donde la expresidenta del Senado arremetió contra sus excorreligionarios y recibió la ovación de más de 10.000 personas que abarrotaron la principal avenida de esa zona.

El proceso de cambio

La “bronca” de Eva Copa incluso alcanzó a la cúpula del MAS a quienes les recordó que el “proceso de cambio”, frase acunada por Evo Morales, no les pertenece y que el proceso fue creado, impulsado y peleado por las bases de todo un pueblo y no por un partido o una persona.

“Ese proceso de cambio que se embanderan ahora es nuestro, porque fueron nuestros abuelos, nuestros padres los que crearon, el proceso de cambio no empieza con un color ni una persona, el proceso de cambio es del pueblo porque el pueblo luchó por los recursos naturales, por la dignidad del pueblo. No nos vengan a decir a nosotros derechistas, cuando nosotros fuimos los que nos quedamos aquí y no pedimos asilo en ningún lugar, nosotros nos quedamos con nuestra gente”, dijo y provocó la euforia de sus adherentes.

Aseguró que éste es el momento de la reivindicación del campesino, dijo que es tiempo de la revolución aymara. Afirmó que pese a las amenazas no bajará la cabeza y al final pidió el voto para Jallalla en el verificativo electoral.

“Que nos sientan, que nos escuchen, que sepan que nosotros no vamos a bajar la cabeza- No bajamos la cabeza por un gobierno sanguinario, y no vamos a hacerlo ahora con ellos (el MAS)”, dijo la que fuera una de las mujeres más poderosas del país durante el gobierno de Jeanine Áñez.

