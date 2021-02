Eva Copa llama a Chapetón tozuda y prefiere no prometer obras millonarias

Entrevista: Copa espera que el Gobierno central en el ámbito de sus competencias deberá coordinar con El Alto

Fuente: ANF

La candidata a la alcaldía de El Alto por Jallalla La Paz, Eva Copa, se perfila como una de las favoritas en las elecciones subnacionales, de confirmarse los resultados de las encuestas sería la sucesora de la alcaldesa Soledad Chapetón, a quien critica por su tozudez y por su falta de capacidad para dialogar y coordinar en El Alto.

Copa, hasta el año pasado fue militante del Movimiento al Socialismo, pero decidió irse de ese partido, se fue decepcionada después que le dieron la espalda en sus aspiraciones de ser candidata a la alcaldía alteña, pese a que en su partido alentaron que sería la elegida.

Aunque la gran encuesta será el 7 de marzo, la expresidenta del Senado camina en dirección de dejar nuevamente al MAS fuera de la silla municipal por otros cinco años, como lo hizo Chapetón de Unidad Nacional, después que el partido azul decidió elegir a Édgar Patana como candidato, a pesar de la fuerte resistencia que tenía.

Copa sabe que no contará con grandes recursos económicos, no solo por la baja en las asignaciones sino porque la lucha contra el Covid-19 será una de sus prioridades. En ese contexto, prefirió hablar con honestidad sobre algunos proyectos millonarios que no podrá cumplir en lo inmediato, sino a mediano o largo plazo, como la avenida Panorámica Norte y Sur o el túnel desde la avenida Chacaltaya hasta la vía a Viacha. Criticó a los candidatos que hacen promesas fabulosas sin tomar en cuenta sus presupuestos.

ANF: ¿Cuál es el eje de su de plan de gobierno para El Alto?

Eva Copa (EC): Tenemos cinco ejes en el plan municipal con el nombre de Ajayu. Queremos fortalecer el sistema de salud en la ciudad de El Alto dando insumos, equipamiento y concluir los centros y hospitales que están a medias.

Queremos una educación digna para nuestros niños, que no sea un privilegio. Tenemos que ampliar nuestra red de Internet.

Queremos la ciudad verde y acogedora. La ciudad de El Alto no tiene áreas verdes (…), en sí, queremos crear por lo menos tres áreas verdes y una de ellas es el “Corazón Alteño” donde tengamos (un lugar de recreación).

Queremos un desarrollo local con empleo y dignidad para poder potencializar las Mypes (Micro y Pequeñas Empresas). Queremos crear el “Prado del productor” donde puedan exponer sus artesanías.

El gobierno digital es muy importante para nosotros porque ayudará en la desconcentración de las 14 secretarías en los 14 subdistritos, donde el vecino pasa tiempo para hacer trámites.

ANF: ¿Cuál es su plan para controlar el coronavirus (Covid-19) en El Alto, tomando en cuenta que es difícil controlar el distanciamiento en las ferias y fiestas?

EC: El Alto es una ciudad que no duerme y es cuentapropista. (…) Hay que hacer un protocolo con las diferentes organizaciones sociales, con gremiales, con padres de familia, con transportistas y juntas (vecinales).

Asimismo, hacer campañas de orientación y prevención respecto al Covid-19, dar insumos (como) barbijos, alcohol en gel y también es importante las pruebas rápidas. Por otra parte, queremos preparar la logística para la vacunación.

ANF: ¿Cómo pretende potenciar El Alto y consolidarla en una ciudad industrial?

EC: Ese es el sueño de todos los alteños, queremos dar ese salto y bueno (eso se dará) fortaleciendo la industria nacida en El Alto, trayendo nuevas tecnologías. Hay muchos jóvenes que salieron al exterior a capacitarse y nadie les dio esa oportunidad (…) los vamos a buscar, vamos a buscar gente especialista para que pueda fortalecer la mano de obra. Y sobre todo vamos a fortalecer esos emprendimientos.

(Para ello) queremos impulsar una gran “cumbre de la alteñidad” donde vamos a invitar a todas las embajadas que residen en la ciudad de El Alto, para poder abrir mercado en el exterior.

ANF: ¿Pensó en realizar alianzas público-privadas para reactivar la economía en El Alto?

EC: Es importante contar con la inversión privada porque es la única forma de crear empleos directos e indirectos para los jóvenes profesionales de El Alto. Por ejemplo, (para ver) con el empresariado de la urbe paceña y del departamento de La Paz, cuál sería la prioridad que nosotros debemos tomar, cuál sería el primer paso que hay que dar para que esos emprendimientos vuelen.

ANF: ¿Considera que los paros y bloqueos afectarán en el enfoque de desarrollo de la urbe alteña?

EC: Efectivamente, parte de la seguridad jurídica y parte de la seguridad social ha hecho de que muchas empresas migren a otros departamentos, el alteño está muy consciente de esto. Tenemos que hacer otras estrategias en torno a las demandas. Buscar y golpear puertas para atraer mayores recursos a El Alto y cubrir las necesidades que tenemos.

Pero también es importante buscar un lugar estratégico donde vamos a situar a estas empresas que quisieran venir a asentarse en la ciudad de El Alto.

ANF: ¿Tiene planeado construir un puente entre la avenida Panorámica Norte y Sur y otro puente o túnel para descongestionar la Ceja de El Alto?

EC: Mira ese tipo de proyectos son millonarios y con el Covid-19 lamentablemente no creemos que se pueda concluir esos proyectos en una gestión, esas tienen que ir por partes, pueden ser a corto, mediano y largo plazo.

Me sorprende mucho que algunos candidatos que ofrecen todo, rascacielos, aeropuertos no sé con cuantas pistas, pero en realidad no los vamos a poder realizar porque no va ver el presupuesto para hacer eso.

Nosotros queremos hacer obras que sean reales y para el tráfico vehicular hemos visto (…) hacer estos subterráneos en calles principales como extranca Senkata, extranca Rio Seco, Cruce Viacha y otros puntos. Pero también tomar otras vías alternativas, para nuestros hermanos choferes.

SEGURIDAD

ANF: ¿Qué propuesta tiene para hacer frente a la inseguridad ciudadana?

EC: Creemos que es importante hacer un centro de monitoreo distrital y capacitación con los controles sociales de los vecinos, para poder acabar con la inseguridad. Tener mayor contacto con la policía y los guardias municipales, para capacitarlos.

ANF: ¿La metropolización de El Alto es parte de su plan de gobierno?

EC: La ciudad de El Alto es tan grande y esto va a funcionar (metropolización) cuando empecemos con la educación vial, hagamos algunos reajustes con ideas alternativas en el tema vehicular, también con el ordenamiento de la familia gremial, para que la gente pueda transitar libremente. Esto está en un programa de corto y mediano plazo. No puedo decir que lo voy hacer en el primer año, esto tiene que haber un plazo para hacerlo con las organizaciones sociales.

ANF: Los transportistas y gremiales son los sectores más duros para evitar el ordenamiento de la ciudad ¿cómo va a negociar con ellos?

EC: Tenemos que sentarnos y estamos seguros de que encontraremos una salida salomónica, vamos a llegar a un punto de ordenamiento. Otorgando mejores condiciones a la familia gremial, estableciendo lugares donde ellos puedan ubicarse y no hacinarse en el centro. Hay que charlar (…) para poder salir de este sistema de confrontación.

ANF ¿Según información de Fundación Jubileo, los municipios recibirán menos recursos, además se suma la pandemia, sabe usted cuál será su presupuesto para este año y cómo pretende lidiar con bajos recursos y demandas ciudadanas?

EC: (…) el tema de los recursos es también una de las necesidades de los alteños y el tema del ordenamiento del derecho propietario, y esto lo vamos hacer con leyes a partir de nuestros concejales. Lo que nosotros queremos es hacer una ley para el tema del derecho propietario en la ciudad de El Alto.

ANF: ¿Cómo será su relación con el Gobierno central? El presidente Luis Arce dijo que sería mejor coordinar con las autoridades del MAS.

EC: Pienso que ellos entraron democráticamente, por el voto del pueblo boliviano. Se debe respetar a las autoridades que entren democráticamente, elegida por la gente de las ciudades y departamentos. Vamos a trabajar en el marco de nuestras competencias, como alcaldes, gobernadores y Gobierno central.

Hay una etapa en la que pasan las campañas y después hay que trabajar con todos porque al final hay que responder a las necesidades de nuestros electores.

ANF: ¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa saliente Soledad Chapetón?

EC: Lamentablemente en esta gestión se ha visto mucha división, la ciudad de El Alto está dividida. Hemos tenido muchos problemas con el tema de la salud, no ha habido equipamientos, todo el tiempo los médicos en paro por un asunto laboral. La basura ha sido un punto neurálgico, focos de infección en cada zona principal.

Lamentablemente no se hizo lo suficiente para que se conozca la realidad de la ciudad de El Alto, y bueno, será la ciudadanía que juzgue la gestión de la alcaldesa.

Mira, no califico bien (la gestión de Soledad Chapetón), lo que hay que hacer es coordinar, –es lo que me preguntabas si el Gobierno central dice que es mejor coordinar con alcaldes del MAS– el que quiera trabajar, coordina con todos porque tiene que trabajar por su ciudad y eso es lo que yo voy hacer. Lo que ha hecho la señora Chapetón es ser muy tozuda, hacer caso a otras personas y no hacer caso al pueblo.

ANF: En temas coyunturales, el MAS quiere que sea parte de las investigaciones por el crédito del Fondo Monetario Internacional, ¿qué dice al respecto?

EC: Es lamentable (escuchar) esas declaraciones del parlamentario que parece que no conoce el país o no se enteró de las noticias. Fue la Asamblea Legislativa que impidió que se saqué plata del Fondo Monetario Internacional porque no se cumplía con el artículo 322.

También el gobierno de (Jeanine) Añez me hizo procesos, ahora estos parlamentarios. Pero no les tengo miedo, así que me pueden convocar, que yo voy a estar ahí. No hay consistencia en lo que mencionan.

ANF: ¿Qué opina de la Ley de Amnistía, no cree que es una norma de la impunidad?

EC: Espero que la amnistía no sea también para los golpistas. Hasta ahora no hay ningún detenido, no hay ningún tipo de investigación, a mí me quieren investigar todo, quieren hacer caer mi candidatura, pero a otros les dejan libremente. Yo dejo esto para el análisis del pueblo, el pueblo sabe.

ANF: ¿El Gobierno insiste en la narrativa del Golpe de Estado, usted estuvo en la transición y dirigió la Asamblea, hubo realmente golpe?

EC: Se está haciendo una investigación y no quisiera realmente entrar a entorpecer este tema, el pueblo sabe realmente qué es lo que ha pasado.