Evo compara a los «golpistas» con perros pitbull y pide que encuestadoras sean juzgadas

El exmandatario dijo que el Tribunal Supremo Electoral debiera asumir medidas «de oficio» para castigarlas, y planteó buscar un mecanismo normativo para regularlas.

Fuente: ANF

El expresidente del Estado y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, asemejó a los “golpistas bolivianos” con un perro pitbull. Y pidió que las empresas encuestadoras sean juzgadas por haber retenido la información el año pasado durante las elecciones generales de 2020.

El presidente del MAS llegó este martes a las ciudades de El Alto y La Paz para reforzar la campaña electoral de sus candidatos Franklin Flores a la gobernación, Zacarías Maquera “Ratuki” a la alcaldía de El Alto y César Dockweiler a la comuna paceña.

En uno de los actos proselitistas del candidato de la urbe paceña, aseguró que el “golpe de Estado” “no ha sido derrotado” y que existe la amenaza para que el presidente del Estado, Luis Arce, no concluya su mandato.

“El año pasado, ya me dijeron desde Santa Cruz van a acortar el mandato de Lucho Arce (…). El golpe todavía no está derrotado, hemos recuperado la democracia, hemos recuperado la patria, pero no está derrotado (el golpe)”, sostuvo Morales.

Responsabilizó a la Justicia por no haber desmontando el “aparato golpista”. “El error de la Justicia después de las elecciones (es) no haber desmontado ese aparato golpista, ¿Qué hace la justicia? Saben, ya se envalentonaron, como la Justicia no tocó a ese aparato golpista”, dijo, por lo tanto sigue operando.