Evo Morales busca votos en El Alto, pero le dicen que ya no le creen

Líderes políticos criticaron al expresidente, que ayer estuvo en esa urbe para respaldar a Zacarías Maquera, candidato a alcalde por el Movimiento Al Socialismo.

El expresidente lideró la caravana del MAS en El Alto junto con candidatos y autoridades. Foto:APG

Pablo Peralta M. / La Paz

El expresidente Evo Morales estuvo ayer en la ciudad de El Alto, donde lideró una caravana y pidió el voto para Zacarías Maquera, candidato a alcalde del municipio por el Movimiento Al Socialismo (MAS). No obstante, líderes políticos sostuvieron que ya no creen en el expresidente o que, con su paso por la urbe, acelera su desgaste.

Desde horas tempranas, Morales arribó al Distrito 8 (Senkata), donde se organizó una concentración que luego se convirtió en caravana. En ese lugar, los asistentes hicieron un minuto de silencio por los caídos a fines de 2019.

Morales, por su parte, agradeció al voto de los alteños que respaldaron al binomio del MAS en las elecciones de 2020, con más del 70%. “Retorné a Bolivia con vida gracias al voto de ustedes. Especialmente, hermanas y hermanos, gracias al pueblo alteño: 77% en el pueblo alteño por nuestro proceso de cambio, para Lucho presidente y David vicepresidente. Muchas gracias”, aseguró Morales.

No obstante, el arribo del exmandatario a El Alto se dio en un contexto en el que las encuestas de intención de voto registran un respaldo de más del 70% hacia Eva Copa, ex-MAS y ahora candidata de Jallalla a alcaldesa. Maquera, la ficha del partido azul para esa plaza, registra menos del 10%.

Morales, en su discurso, destacó que en tiempos neoliberales, El Alto estuvo en primera línea, por lo que consideró que no se puede olvidar al municipio. “Hermanos alteños, ustedes encabezaron en tiempos difíciles que hemos luchado y eso no podemos olvidar. Por supuesto, falta mucho que hacer y aquí quiero decirles: yo intenté trabajar con la Alcaldesa actual, no se puede trabajar. Con la derecha no se puede trabajar, sólo piensan en ellos (…) Y cuando nuestro hermano Ratuki va a ser alcalde, vamos a trabajar por el pueblo alteño”, manifestó.

“Ya no le creemos al señor Evo Morales”, declaró a Página Siete Roberto de la Cruz, exejecutivo de la COR de El Alto y abogado aymara.

“Evo Morales -prosiguió el jurista- no tiene moral de calificar, peor juzgar a los alteños, porque su gobierno, como el actual, en nada se diferencian de los partidos de derecha. El actual Gobierno, como el de los 14 años, han administrado el mismo sistema neoliberal al haber implantado el modelo económico de extractivismo. Por tanto, su discurso es meramente es retórica, lleno de lirismo”.

Henry Contreras, candidato a la Alcaldía por Unidad Nacional, partido de Soledad Chapetón, la actual alcaldesa, manifestó que el gobierno de Morales y el MAS fueron los que en realidad dieron la espalda al municipio alteño.

“Es mentira. El que siempre ha dado la espalda a El Alto y a la gestión municipal no ha sido la Sole, ha sido Evo Morales, ha sido el MAS incluida la cúpula con Eva Copa. Ese partido no nos daba ni la hora. Pese a ello, nosotros hicimos varias obras en El Alto”, afirmó Contreras a este rotativo.

David Apaza, vocero de Jallalla, manifestó a este medio que Morales con su paso por El Alto “está acelerando su desgaste”. El dirigente vislumbra que el expresidente busca revertir la intención de voto favorable a Copa, que está por encima del 70%.

“Si no revierte en esta intención de voto, ese 70%, prácticamente ha fracasado y ha sido su entierro en la ciudad de El Alto”, indicó.