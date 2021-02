Evo pide a Ferrufino y Buhezo no resentirse, enfatiza en la unidad

Evo Morales se dirigió a los militantes diciéndoles que no están en campaña por los candidatos, sino por un proyecto político, a tiempo de indicar que hay compañeros que ya no están en el MAS por convicción, sino por ambición

Daniel Rivera Matirayo

Al promediar las ocho de la mañana, Evo Morales llegó en vuelo chárter al aeropuerto Oriel Lea Plaza para impulsar a sus candidatos en las campañas subnacionales. En su recorrido por Tarija, como parte de la recta final de la campaña electoral, Morales pidió unidad a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de pedir a Walter Ferrufino y Hugo Buhezo, el primero precandidato a la Gobernación y el segundo a la Alcaldía de Cercado, no quedarse resentidos por no ser los titulares en esta contienda política.

El presidente del partido azul inició una apretada agenda la mañana del 20 de febrero, junto a los candidatos del MAS, Álvaro Ruiz para Gobernador, Rodolfo Meyer a la Alcaldía de Cercado y Asunción Ramos a la Alcaldía de San Lorenzo. Recorrieron la avenida principal de la ciudad para dirigirse a la comunidad mendeña de Canasmoro, puntualmente a la sede sindical de los trabajadores campesinos.

En su alocución el ex mandatario del Estado se dirigió a los militantes diciéndoles que no están ahí por los candidatos, sino por un proyecto político, a tiempo de indicar que hay algunos compañeros que ya no están dentro del partido por convicción, sino por ambición.

“Cuando hay pre elección de candidatos, siempre hay problemitas, ¿Quién no quiere ser candidato del MAS? Es un lujo – comentó Morales –. Quiero pedirles unidad y unidad, no puede haber resentimientos, compañero Walter se suma, igualmente se vio candidatos potenciales para Cercado, Meyer y Buhezo. No se trata de resentirse, porque se tiene un solo partido. Algunos pierden las elecciones internas y se pasan a otro partido”.

Álvaro Ruiz “La Unidad no debe ser de dientes para afuera, tiene que ser con acciones concretas e importantes”

Por su parte, el candidato a Gobernador por Tarija, Álvaro Ruiz, dio un discurso en la misma línea, recordó que el 18 de octubre el MAS volvió a ser Gobierno gracias a la unidad del pueblo, unidad que también pide que se replique en el departamento.

“La Unidad no debe ser de dientes para afuera, tiene que ser con acciones concretas e importantes – reflexionó Ruiz –. El 7 de marzo se debe ir a las urnas a elegir a nuestras autoridades. Tarija tiene que pensar si comienza a crecer o si sigue peleándose con el Gobierno nacional. Creo que queremos crecer, por eso es necesario la coordinación que vamos a tener con el presidente Luis Arce”, dijo.

Evo también reforzó la tesis de que solo con autoridades del MAS se puede coordinar, porque cuando hay gobiernos subnacionales opositores, solo hay confrontación, a tiempo de acusar a sus adversarios de no importarles el desarrollo del pueblo.

Desde la oposición política en Tarija se encargaron de recordar que cuando se tuvo un gobernador del MAS, Lino Condori, su gestión se basó en invertir recursos económicos en obras y proyectos que eran competencia nacional como la carretera al Chaco o el Sistema de Interconectado nacional (SIN).

Respecto a la gente que acompañó la caravana y el movimiento de los jóvenes durante el recorrido por las calles, Morales dice haber quedado impresionado y ya ve a Ruiz como el Gobernador del departamento de Tarija.

El jefe del partido azul también llegó hasta Yunchará, como también a Iscayachi del municipio de El Puente, para luego terminar su jornada en el municipio de Entre Ríos.

Evo Morales visitará tres municipios el 21 de febrero

Hoy el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, recorrerá tres municipios. Iniciará su jornada a las 8:30 de la mañana en la comunidad de Calamuchita del municipio de Uriondo, para luego trasladarse a la capital de esa jurisdicción, el Valle de la Concepción. A las 10:30 se prevé que esté en Padcaya para luego finalizar su jornada en