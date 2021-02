Exdiputado del MAS: Derrota en La Paz y El Alto será por error de la dirección nacional

Fuente: paginasiete.bo

Una derrota del Movimiento al Socialismo (MAS), en las ciudades de La Paz y El Alto, será por un error de cálculo político de la dirección nacional y departamental del partido, dijo el exdiputado de la sigla Remberto Calani. Agregó que luego de las subnacionales se realizará un ampliado para evaluar este tema.

Según encuesta de Unitel, el candidato del masista a la silla edil paceña, César Dockweiler, está segundo con una preferencia electoral del 23,7%, el postulante del Por el Bien Común Somos Pueblo (Pbcsp), Iván Arias, obtiene el 42,5 por ciento. En la urbe alteña, la candidata de Jallalla, Eva Copa, obtiene el 76,1% y Zacarías Maquera (MAS), 6,6%.

«Si se pierde estas alcaldías será un error, en este caso de los dirigentes que han asumido estas decisiones; de los representantes que estaban a la cabeza. Estamos hablando de la dirección nacional y de la dirección departamental, que han estado a cargo de definir los representantes (a las subnacionales)», dijo Calani.

Asimismo manifestó que si los resultados que arrojan las encuestas se concretarían el día de la votación, el presidente del MAS, Evo Morales, convocará a un ampliado. En la misma se hará una evaluación del proceso electoral y de los resultados oficiales.

El exlegislador detalló que en el caso de Copa no se analizó de manera profunda el apoyo que tenía de los organizaciones sociales de El Alto, el cual se consolidó. Sobre Dockweiler, afirmó que no le beneficia el hecho de que en su franja de seguridad de candidatos para el Concejo Municipal no tenga a personas de los sectores populares paceños.

«Eso demuestra que en algún momento dado hay decisiones en el instrumento político que no han sido muy correctas. Estamos viendo el efecto de las decisiones que se han tomado. (…) Si los resultados de las encuestas se dan, tendríamos una nueva pérdida en La Paz, ojalá se pueda revertir esa situación», manifestó el exparlamentario.

Eva Copa, luego de ser excluida del Movimiento al Socialismo, al anunciar su candidatura por otra sigla, dijo que lo hacía con el respaldo de las bases. Los sondeos muestran que el apoyo que tenía de los sectores sociales alteños se consolidó y se rechazó que se «imponga» un candidato.

Con referencia a Dockweiler se observó que entre sus primeros postulantes al Legislativo edil no estén representantes de padres de familia, de la Fejuve, gremiales y otros. Como su primer concejal está Pierre Chain, quien fue acusado de hechos de corrupción en Cotel en 2006, como lo detallan las notas de prensa de la época.