Exmagistrados que avalaron la reelección de Evo no serán procesados por la vía ordinaria

El Juzgado Anticorrupción de la ciudad de Sucre determinó que los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avalaron la tercera reelección del expresidente Evo Morales no serán procesados por la justicia ordinaria. Las autoridades irán a juicio de responsabilidades, dio a conocer el abogado constitucionalista William bascopé.

«Según el juez fundadas las excepciones no corresponde el juicio ordinario y que no los van a investigar por la justicia ordinaria. Según ellos les corresponde el juicio de responsabilidades porque eran magistrados, y eso es una mentira porque la máxima sanción que tienen un juicio de responsabilidades es que sean destituidos y ya no son magistrados», declaró Bascopé en Página Siete.

Asimismo el jurista detalló que el juez no aceptó la apelación sobre la determinación y que el fiscal asignado al caso no justificó el proceso, simplemente se limitó a aceptar lo que el titular del Juzgado defina. Agregó que esto deberá ser explicado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El 2017 los exmagistrado Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Zenón Bacarreza y Macario Cortez avalaron la tercera respostulación de Morales. Esto pese a que el artículo 202 de la Constitución y el Código Procesal Constitucional no les da la atribución de modificar la misma Carta Magna.

Debido a este hecho, el gobierno transitorio en octubre del año pasado interpuso un proceso penal en contra de los exmiembros del TCP por los delitos de: prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La querella hoy fue desestimada por la vía ordinaria.