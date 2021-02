Exministro: Escasas reservas impedirán a Huanuni aprovechar alza en el precio del estaño

Hasta donde tenemos entendido, agregó Vásquez, Huanuni no ha preparado sus yacimientos y no cuentan con muchas reservas, entonces “yo pienso que no va ser bien aprovechado esta coyuntura magnífica de precios del estaño”.

Fuente: ANF Pese al alza de la libra fina de estaño, que se aproxima a los precios históricos, tras el golpe de estado en Birmania -tercer productor mundial del metal-, la estatal Empresa Minera Huanuni no podrá aprovechar esta “fiesta de precios” al no contar con reservas, señaló el exministro de Minería, Fernando Vásquez.



Mientras que el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, considera que la subida del precio del metal incidirá en un aumento del 30% en los ingresos de Huanuni, sobre su misma producción, pero debería aprovechar este momento para un mejor resultado con la activación del ingenio Lucianita. “Estos precios tan elevados del estaño deberían estar generando grandes ingresos a Huanuni, principalmente, luego a Colquiri, pero infelizmente yo tengo que comentar que Huanuni está en una situación incluso deficitaria; en minería lo que uno debe hacer es extraer una cantidad, por decir una tonelada, y debe sustituir mínimamente con dos toneladas, lo cual no ha venido sucediendo en Huanuni, no cuenta con reservas, y al no tener reservas yo creo que va a simplemente ver pasar la fiesta de los buenos precios” del estaño, aseveró Vásquez. En enero de 2020, la libra fina de estaño cotizó en 7,7 dólares, a enero de 2021 pasó a 9,5 dólares y al 24 febrero de 2021 registró más de 13 dólares, según el London Metal Exchange. Hasta donde tenemos entendido, agregó Vásquez, Huanuni no ha preparado sus yacimientos y no cuentan con muchas reservas, entonces “yo pienso que no va ser bien aprovechado esta coyuntura magnífica de precios del estaño”. El expresidente de Comibol, Héctor Córdoba, indicó que, de hecho, manteniendo la misma producción que las gestiones pasadas, como el precio del estaño tan alto, “el nivel de ingresos es mucho más grande ahora, estamos en aproximadamente el 30% más ingresos por la misma cantidad de producción”. Dijo que el actual precio del estaño beneficia de manera automática a todos los productores del mineral, además de Huanuni, como Colquiri y las cooperativas mineras. Córdova refirió que esta coyuntura de buenos precios debe ser bien aprovechada porque pasará cuando la situación política de Birmania vuelva a la normalidad. Indicó que esta subida histórica del precio se puede aprovechar de mejor manera con la puesta en marcha del ingenio Lucianita con capacidad de procesamiento de 3.000 toneladas. “Eso es clave”, enfatizó Córdova. Pero reconoció que esa situación se complica por la resistencia de trabajadores al funcionamiento de dicho ingenio, ya que implicaría prescindir de la producción por contratos, que genera “muy buenos ingresos” para algunos mineros. “La gente ha ganado muchísimo dinero con estos contratos, eso se eliminaría para que entre toda la carga directamente al ingenio, y por eso hay ese freno para que entre en funcionamiento esta planta”, apuntó. Por otro lado, dijo, se debe continuar con el desarrollo de la mina con otras exploraciones, y también pensar en la reconversión del ingenio de Santa Elena a un ingenio para tratar sulfuros, debido a que el yacimiento de María Francisca, ubicado frente al Posokoni, “es un yacimiento gigantesco de sulfuro”. En la gestión 2019 la Empresa Minera Huanuni registró un déficit de 10,3 millones de dólares. Para la gestión 2020, el exgerente de la estatal, Mario Felipez, adelantó la drástica caída de los ingresos por la pandemia del coronavirus.