Experto: En junio será la tercera ola, tendremos una cuarta y una quinta probablemente

Wara Arteaga / La Paz

El médico infectólogo Juan Saavedra indica que Bolivia ingresará a una tercera ola por la Covid-19 en junio y prevé que es posible que haya una cuarta y hasta una quinta ola. El experto sostuvo que mientras más rápido se vacune a la población, habrá menos posibilidades de llegar a una quinta ola.

“En el país no sólo tendremos tercera ola, sino que vamos a tener cuarta ola y quinta ola probablemente, porque no tenemos un sistema que realmente contenga y controle la epidemia”, indicó Saavedra, quien es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas.

El experto sostiene que el pasado 27 de enero de este año se tuvo el pico de la segunda ola, cuando se registraron 2.866 contagios de la Covid-19 en un día.

En entrevista con Página Siete, el especialista explicó que la capacidad de diagnóstico que tiene el país es muy baja, que desde el Gobierno no hay análisis del comportamiento de la pandemia y que los contagios a causa del virus pueden reducir y convertirse la Covid-19 en una endemia cuando el 60% de la población esté inmunizada, logro que podría alcanzarse a finales del año 2022.

¿En qué etapa de la segunda ola se encuentra Bolivia?

Ya llegamos al pico de la segunda ola, tomando en cuenta la velocidad de avance de la epidemia -esta velocidad se calcula con base en un factor que se llama número reproductivo efectivo, que en este momento es uno-. Tomando en cuenta el dato del número más alto de contagios que fue 2.866 y también considerando la velocidad de avance y tercero, viendo la forma de la curva se podría decir que en la segunda ola ya llegamos al pico y estamos en la meseta. Esta meseta durará una o dos semanas más y después empezará a bajar.

Es decir que ahora, después del 27 de enero ¿el rango de contagios se va a mantener?

Claro. La meseta significa que la velocidad de transmisión, basado en el número reproductivo efectivo -es decir que yo hago los cálculos con base en los datos, este número está en este momento en uno-, segundo la curva de la epidemia -basado en la forma de la curva y la imagen de la curva-, basado en la velocidad transmisión y el número de casos, ya llegamos al pico y en este momento estamos en la meseta.

Ahora el número reproductivo efectivo es de 1.09, esto significa que vamos a estar así por lo menos una o dos semanas y después (el número de contagios) empezará a descender.

Hay quienes indicaban que el pico de la segunda ola se registraría en febrero o marzo. ¿Qué postura tiene al respecto?

El gran problema del país es que los del Sedes (Servicio Departamental de Salud) y el Ministerio de Salud no hacen la vigilancia; es decir, no están haciendo análisis epidemiológico con los datos de cada día. Entonces, por eso no han informado en qué fase estamos, ésa es la causa principal. Si es que ellos hicieran análisis de los datos, sería diferente, pero como no lo hacen, nadie sabe en qué parte estamos.

Yo hice el cálculo con base en tres datos: velocidad de avance, número de casos y la forma de la curva; según eso ya llegamos al pico. Estamos ya en la meseta, ésta va a durar por lo menos dos o tres semanas más y de ahí empezará a bajar.

No tener un análisis epidemiológico es entrar a una guerra a ciegas, ésa es una muestra más de que el manejo de la pandemia es negligente.

Después de la llegada de las pruebas antígeno-nasal a Bolivia, las autoridades adelantaron que se detectarían más casos diarios, no por más contagios, sino por las muestras masivas, ¿impactó esto?

La capacidad de diagnóstico que tiene el país es bajísima. La capacidad de diagnóstico con base en pruebas es pobre, es deficiente. Los casos que se reportaron son de enfermos sintomáticos. Nuestro país tiene el peor sistema de diagnóstico de sintomáticos, el más pobre y no tenemos un sistema de diagnóstico de asintomáticos. Entonces, los sintomáticos han llegado a lo máximo, a casi 3.000. Eso es lo que ha pasado.

¿Es decir que sólo los sintomáticos se realizan las pruebas, cuando ya tienen malestares?

Los que ya están con síntomas son los que andan buscando la prueba, porque quieren saber si tienen o no la enfermedad, pero ellos ya han infectado a todo su entorno.

Viendo los casos de otros países, regiones que ya han ingresado a una tercera ola, ¿hay proyecciones sobre Bolivia al respecto?

Nuestro país va a controlar la enfermedad, es decir la epidemia se convertirá en endemia, cuando el 60% de la población esté inmunizada. Entonces, el 60% de la población inmunizada lo vamos a conseguir, probablemente, a fines del año 2022.

Después de la segunda ola… yo calculo que vamos a terminar la segunda ola en dos meses, vamos a tener dos meses de niveles bajos. Considero que a fines de marzo y principios de abril termina la segunda ola; creo que en abril y mayo estaremos con niveles bajos y en junio empezará la tercera ola.

Entonces, en el país no sólo tendremos tercera ola, sino que vamos a tener cuarta ola y quinta ola probablemente, porque no tenemos un sistema que realmente contenga y controle la epidemia.

Es decir que lo que estamos viendo afuera lo vamos a ver también aquí; es más, nosotros tenemos una tasa de mortalidad altísima, somos uno de los primeros países en América Latina en mortalidad.

Vamos a tener cuarta y quizá quinta ola hasta que se logre inmunizar al 60% de la población. Las vacunas ayudarán, pero no tendrán mucho impacto.

Mientras más rápido se inmunice la gente, se va a reducir la probabilidad de una quinta ola.