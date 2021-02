Exsenador Aguilar: «Junto a Copa pusimos el pecho para recuperar la democracia»

Fuente: paginasiete.bo

Ante las críticas a la exsenadora Eva Copa y el anuncio de algunos diputados masistas de procesarla por el crédito ante el FMI, el exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, reivindicó la resistencia que junto a ella dieron en el último gobierno, donde según él “pusieron el pecho”, para recuperar la democracia.

“Junto a Eva Copa le hemos puesto el pecho y el hombro para devolverle la democracia al país, por eso aprobamos la Ley de Convocatoria a Elecciones, convocatoria a nuevos vocales y así devolvimos la democracia y el estado de derecho junto a todos nuestros colegas diputados y senadores”, sostuvo Aguilar que en las últimas horas anunció su renuncia al MAS.

Según Aguilar, hay mucha gente que se olvida de quienes “se fueron del país”, refiriéndose a los líderes del MAS que se refugiaron en la Embajada de México y otros que salieron al exilio. “Cuando se pretende atacar a Eva Copa, no solamente es a Copa es a la Asamblea y si van a investigar nos deberían investigar a todos”, precisó.

El 18 de febrero, el diputado masista, Juanito Angulo, anunció que podrían ampliar la investigación a la actual candidata a la Alcaldía alteña, por el crédito de $us 346,7 millones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Copa rechazó aquella intención al ratificar que se negaron rotundamente a la aprobación de dicho crédito. Al respecto, Aguilar apuntó que las investigaciones deben apuntar a la expresidenta Jeanine “Añez por daño económico”.

“En Bolivia, ninguna deuda es reconocida por el estado boliviano si la Asamblea Legislativa no lo aprueba, no se reconoce y por tanto (el presidente Luis) Arce deberían decirle al FMI que le cobren a la señora Añez, porque la Asamblea no aprobó el crédito”, puntualizó Aguilar a Cadena A.