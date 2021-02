Fabol: la deuda de los clubes con sus futbolistas asciende a los $us 800.000

Preocupante. La deuda de los clubes con sus jugadores asciende a los $us 800.000 por sueldos devengados de la temporada 2020, según las demandas que fueron presentadas ante Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol). Los únicos que no aparecen en la lista ‘roja’ -hasta el momento- son Always Ready, Bolívar, Royal Pari, Guabirá y Palmaflor.

Real Santa Cruz es el club que tiene más quejas en su contra, según la información que brindó a DIEZ el secretario general de Fabol, David Paniagua, este jueves. En la nómina, le siguen Aurora y Real Potosí con importantes compromisos salariales que cumplir.

Asimismo, aparecen Oriente Petrolero, San José, Nacional Potosí, The Strongest, Blooming y Wilstermann. “Sabemos que muchos futbolistas están intentando llegar a un acuerdo con sus clubes, pero se dan cuenta que cuando no pueden (encontrar una solución) a las buenas, tienen que recurrir a nosotros para ingresar su demanda”, dijo Paniagua.

En el mes pasado y en los primeros días del presente, los clubes han presentado numerosos refuerzos para encarar la temporada, pero no han liquidado a sus exfutbolistas. Real Santa Cruz ha contratado a 18 jugadores, incluyendo a los que fueron promovidos a primera división.

“Esta situación nos causa preocupación, pero no es solo Real (Santa Cruz), lo hace el resto de los clubes. Como no funciona la licencia de clubes, no hay control (…) Nuestro fútbol sigue siendo una ‘chacota’ por la falta de autoridad de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)”, criticó Paniagua.

El gerente deportivo de Real Santa Cruz, Daniel Ardaya, indicó hace poco a DIEZ que a las nuevas contrataciones para el equipo no les han pagado primas ni adelantado el primer sueldo.

Inicio del torneo, en duda

Hasta el momento, los clubes no han acordado cuándo iniciará el Apertura 2021 y su modalidad, pero Fabol ha ratificado que mientras los dirigentes no cubran sus deudas con los futbolistas, el torneo no va a comenzar.