Factor económico aún traba acuerdo entre Chumacero y el Tigre

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Alejandro Chumacero y The Strongest todavía no se ponen de acuerdo. El tema económico parece ser el principal óbice para que aún no se definan las negociaciones, lo que podría ocurrir hoy.

Fabio Cavalleri, representante del jugador, confirmó que no hay un acuerdo en el tema del dinero y también resaltó que hay puntos por arreglar en lo contractual.

“Es que de verdad, hay diferentes puntos que analizar”, indicó Cavalleri.

Mientras tanto, el dirigente Ricardo Llano confirmó que se encuentran “en un tira y afloje” y añadió que la situación cambió en relación con la semana pasada, cuando se decía que había un acuerdo.

“Creo que el escenario cambió de la semana pasada a ésta. Son situaciones que se dan con jugadores importantes como lo es Chumacero”, le dijo Llano al periodista Jaime Vega de la ciudad de Santa Cruz.

El directivo expresó su confianza en que hasta esta jornada se cierren las negociaciones y que el paceño dé una respuesta. Ratificó que en este caso, Chumacero es quien tiene que dar la respuesta, porque es él quien tiene que “analizar, evaluar y definir”.

En caso de que se confirme la llegada del futbolista, ésa sería la última contratación para el equipo versión 2021.

“David Mateos es un jugador que se formó en el Real Madrid y estuvo en equipos de primera división. Lo dirigió José Mourinho, debió ver algo en él para que lo tenga en su plantel”, sostuvo sobre la última incorporación del equipo.

Mientras tanto, otro directivo del club sostuvo que si Chumacero no firma por el decano ya no se buscará otra alternativa, puesto que se cuenta con varios futbolistas que juegan en medio terreno.

Añadió que se atendieron todos los requerimientos de Chumacero y éste debe responder.