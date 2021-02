Falleció el escritor y poeta tarijeño Amado Pardo Vaca

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El escritor, educador y poeta tarijeño, Amado Pardo Vaca, falleció este sábado a los 90 años tras una prolongada enfermedad que complicó su corazón, riñones y próstata.

El escritor también tarijeño, René Aguilera Fierro, informó del fallecimiento de Pardo Vaca y destacó que deja un importante aporte a la literatura boliviana.

“Después de una prolongada enfermedad que se complicó con el corazón; riñones y próstata, Amado Pardo Vaca; falleció el 13 de febrero de 2021; el reloj del Hospital de la Caja marcaba las 10:20 horas en la ciudad de Tarija. Las letras bolivianas están de luto, la tierra chapada lo llora…”, escribió Aguilera en sus redes sociales.

“Yo soy cuasi más chapaco que el río Guadalquivir, no creyan que’s por decir, soy el mozo más bellaco. Yo soy un chapaco lindo así como el suncho en flor, sin penas y sin dolor así nomás no me rindo. Soy tan chapaco señor, que no hay uno que me iguale, el contrapunto a mí me sale como tormentas de amor”, es uno de los versos de Pardo que destaca el biógrafo Elías Blanco.

“La Literatura tarijeña está de luto. Hoy nos deja un gran vacío de letras en poemas y cuentos impregnados con puño y letra de un gran autor. Muchas gracias por darle tanto a Tarija, Amado Pardo Vaca. Descansa en Paz maestro de la vida, y que tus obras por siempre vivan, porque en los «Surcos de mi Tierra» usted ha dejado huella. Mi sentido pésame para toda la familia”, escribió como homenaje el gobernador de Tarija, Adrián Oliva.

Amado Pardo Vaca, nació el 25 de mayo de 1930 en Padcaya, Tarija. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y egresado como bachiller en la ciudad de Sucre.

Aguilera cuenta que después de culminar los estudios primarios, Pardo Vaca ingresó al Seminario, pero por razones de orden económico familiar, dejó los estudios. Posteriormente se incorpora al magisterio en Tarija y alterna su oficio de educador con otras actividades.

Entre sus obras literarias destaca: Surcos de mi tierra»; «Guadalquivir»; «Jardín florido»; «Cacharpaya»; Capullos de primavera»; «Vertiente»; «Atardecer»; Otro cuento abuelita»; «Cuentos de humor» y “Cultura y letras».

Amado Pardo Vaca fue distinguido por varias instituciones culturales del país El «V Encuentro Internacional de Escritores y Artistas», llevó su nombre como digno homenaje al maestro, poeta y declamador.