Familias de médicos muertos no acceden a indemnización por falta de desembolso

Verónica Zapana S. / La Paz

“El 13 de enero, mi papá no resistió más y falleció. Murió por las lesiones provocadas a nivel pulmonar a causa de la Covid-19”, dijo entre lágrimas la doctora Gloria Agramont, hija del neumólogo Jaime Agramont Botello.

El 20 de diciembre, su papá -quien también era abogado de profesión- recibió un diagnóstico médico: tenía el coronavirus. “Los estudios mostraban que mi papá tenía mucha carga viral, (esta situación) provocó un daño pulmonar. Una semana después ingresó a terapia intensiva”, recordó Gloria, quien relató que el médico Agramont se contagió de la enfermedad, cuando él atendía a muchos enfermos. “Él no dejaba a sus pacientes”, agregó.

Para la familia, el dolor por la partida del doctor Agramont es indescriptible y cada día es más fuerte. Una de las premisas del médico era el cumplimiento de la justicia. Y por eso, su hija decidió iniciar el trámite para cobrar la indemnización prometida por el Gobierno, que se respalda por el decreto supremo reglamentario 4270 del 14 de abril de 2020 y establece el pago de 100 mil bolivianos.

Fotos y nombres para recordar a los héroes de bata blanca.

Foto:Página Siete

Sin embargo, luego de más de nueve meses de la pandemia de la Covid-19 en Bolivia, representantes de los médicos y salubristas indicaron que se sienten engañados porque esta norma no se cumple, ya que no se hizo efectivo el desembolso de los recursos económicos para cancelar este beneficio a los familiares de profesionales de salud que perdieron la vida por el coronavirus en primera línea.

“En cumplimiento al Decreto Supremo de indemnización por invalidez o muerte para profesionales en salud, presenté la documentación solicitada. Inicialmente al Ministerio de Salud -según indicaciones de personal de Univida-, pero hasta el día de hoy no tengo una respuesta por parte del ministerio que debería adjuntar una carta a mi solicitud indicando que mi papá era parte del personal de salud porque (ese documento) es uno de los requisitos para recibir ese beneficio”, explicó Gloria, hija del doctor Agramont.

Según la profesional, de manera simultánea y cumpliendo los plazos administrativos interpuestos por el Gobierno, presentó ante Univida -primero de forma verbal y luego de forma escrita- la solicitud para recibir la indemnización. En pasados días, la hija del galeno obtuvo una respuesta de forma escrita de esta entidad y en la misiva indica: “No existe un seguro contratado para profesionales de salud que hayan fallecido por Covid-19”.

Este medio accedió a este documento de Univida firmado por gerentes de la entidad aseguradora. En la misiva responden a la solicitud e indican que recibieron la nota que se presentó.

“Lamentamos informarle que no contamos con una póliza (dinero que el Gobierno debe pagar a la aseguradora) suscrita a favor de los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el coronavirus (Covid-19)”, se lee en la carta.

El pasado 8 de septiembre, la entonces ministra de Salud, Eidy Roca, anunció que ese día se firmó “el contrato para la póliza del seguro de los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el coronavirus”. Incluso indicó que el seguro tiene vigencia desde el 14 de abril de 2020 hasta el 14 de abril del 2021.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, dijo a Página Siete que evidentemente se hicieron gestiones para el pago de este beneficio con el Gobierno anterior, pero la actual administración informó al sector que no se cuenta con recursos económicos para pagar la indemnización y que la norma estaba mal elaborada.

Ante esta situación, Cáceres explicó que cientos de familias de profesionales y trabajadores de salud peregrinan para acceder a este beneficio. “Ya pasaron casi nueve meses desde que salió el decreto y durante ese tiempo, ninguno de los familiares de nuestros colegas que perdieron la vida a causa de la Covid-19 pudo recibir el beneficio”, dijo.

El representante del sector indicó que aún no se conoce la cantidad exacta de cuántos médicos y profesionales de salud fallecieron hasta el momento por esta enfermedad.

Cáceres aseguró además que se solicitó un reporte a los Colegios Departamentales de Salud para conocer el número real de los decesos.

El presidente del ente colegiado de La Paz, Luis Larrea, explicó a Página Siete que entre la primera ola y el actual rebrote de la pandemia ya se registraron “unos 500 médicos y trabajadores de salud de todo el país”.

“Los médicos siempre hemos luchado para que nuestro sector tenga por lo menos (los insumos) básicos para luchar contra la pandemia. Sabemos que esta batalla es contra un virus invisible. (Nuestros colegas) están peleando en primera línea, pero aquí lamentablemente fuimos engañados por el anterior gobierno de Jeanine Añez y por la actual gestión de Luis Arce”, dijo el representante del sector.

El Decreto Supremo 4270 -que fue emitido el 14 de abril de 2020- establece un seguro anual y colectivo de 100 mil bolivianos para el personal de salud en caso de muerte o invalidez producida por contagio de coronavirus a través de pacientes infectados con la Covid-19.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, en una reunión entre esta organización y el Ministerio de Salud, se solicitó a las autoridades nacionales el pago de este beneficio. “No porque simplemente sea una solicitud nuestra, sino porque así lo dispone una norma nacional”, explicó.

Pero, el representante del Sirmes contó que el Ministro de Salud indicó que no se cuenta con los recursos económicos y que la norma está mal elaborada. “Según nos informaron había los recursos como para diez (familias de médicos muertos por Covid), pero ya son entre 500 y 600 (familiares) de profesionales y trabajadores de salud que dieron la vida por salvar la de sus pacientes”, sostuvo.

Este medio intentó comunicarse con autoridades del Gobierno -en especial del Ministerio de Salud- para conocer su posición sobre el tema, pero lamentablemente no respondieron a las llamadas y a las solicitudes.

Romero indicó que muchos de los profesionales que perdieron la vida en primera línea eran el sostén de sus familias. Ahora sus parejas e hijos no cuentan con recursos para subsistir.

El pasado 28 de enero, Página Siete publicó la historia de la enfermera auxiliar Alicia Callizaya, esposa del doctor Freddy Quispe, quien luego de trabajar 14 años en el área rural falleció por el coronavirus.

Callizaya relató que tiene tres niñas, dos de 13 y una diez años. Aseguró que hizo el trámite para cobrar la indemnización, pero no tuvo éxito para acceder a este beneficio.

Ella pide que de alguna forma el ítem que fue designado para su esposo en un hospital, se pueda recuperar para ella y así podrá trabajar para mantener a sus niñas.

De acuerdo con Romero, en el último mes, enero de este año, cada día falleció un médico por el coronavirus en La Paz. La hija del doctor Agramont agregó que en esta segunda ola hay muchos profesionales jóvenes que perdieron la vida en primera línea, incluso hay galenos de 34 años que dejaron niños muy pequeños en la orfandad.

Según el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el Gobierno se comprometió con el sector médico y de Salud para presentar una propuesta y de esa forma pagar el beneficio. “No han dicho que no pagarán, nos han dicho que esperemos”, dijo. Romero añadió que su sector luchará para que este beneficio se cumpla y pueda llegar a todas las familias de los que perdieron la vida en primera línea.

Los requisitos, las preocupaciones y las advertencias sobre la falta de recursos

Requisitos Los familiares deben entregar un informe de la institución donde ocurrió el contagio de la Covid-19 que debe precisar que la persona afectada estuvo prestando servicios como profesional y/o trabajador en salud en la atención de pacientes con coronavirus.

Los familiares deben entregar un informe de la institución donde ocurrió el contagio de la Covid-19 que debe precisar que la persona afectada estuvo prestando servicios como profesional y/o trabajador en salud en la atención de pacientes con coronavirus. Solicitud Deben adjuntar una carta emitida por el Ministerio de Salud que indique que la persona fallecida estaba relacionada a la Covid y por lo cual solicitan el cobro de la indemnización.

Deben adjuntar una carta emitida por el Ministerio de Salud que indique que la persona fallecida estaba relacionada a la Covid y por lo cual solicitan el cobro de la indemnización. Documentos También se solicita a los familiares fotocopias de carnet de identidad del asegurado y los herederos legales, certificado de defunción original, certificado médico único de defunción que establezca como causa de fallecimiento el coronavirus en original, declaratoria de herederos en original, certificado de descendencia y matrimonio emitido por el Serecí en original y otros documentos a requerimiento fundamentado de la entidad pública de seguros.

También se solicita a los familiares fotocopias de carnet de identidad del asegurado y los herederos legales, certificado de defunción original, certificado médico único de defunción que establezca como causa de fallecimiento el coronavirus en original, declaratoria de herederos en original, certificado de descendencia y matrimonio emitido por el Serecí en original y otros documentos a requerimiento fundamentado de la entidad pública de seguros. Reporte El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, aseguró que ya suman 241 galenos muertos en la lucha contra la Covid-19 desde el inicio de la pandemia (marzo del año pasado) hasta el 20 de enero de este 2021.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, aseguró que ya suman 241 galenos muertos en la lucha contra la Covid-19 desde el inicio de la pandemia (marzo del año pasado) hasta el 20 de enero de este 2021. Advertencia El dirigente de Sirmes de La Paz, Fernando Romero, aseguró que el ex ministro Édgar Pozo les dijo que no había recursos en esa partida y por eso no se podía pagar. “Luego dijeron que iban a estudiar y ver qué se haría al respecto. Si un médico falleció atendiendo a la población y un Estado le dio este beneficio, debe honrarlo. Hoy se ganan la vida como pueden con trabajos técnicos. Al morir, nuestros familiares se quedan en la miseria”. Para Romero, el trámite es “una total humillación” porque los familiares deben peregrinar de un lado a otro.

Cuentan con el apoyo de los sectores de salud

Familias se organizan para crear asociación de lucha por el seguro

Con el apoyo de los sectores, familiares de los médicos que fallecieron por la Covid se unen para exigir el pago de una indemnización.

Ante la falta de respuesta del Gobierno, las familias de los médicos que perdieron la vida a causa de la Covid-19 se organizan para crear una asociación de lucha para conseguir el pago de la indemnización prometida. Tienen el apoyo del Colegio Médico y las sociedades de profesionales.

El 2019, médicos salieron a protestar para exigir insumos.

Foto:Página Siete

“Después de comentar con algunos grupos de médicos que eran contactos de mi papá sobre el informe que nos dio Univida sobre que no existe seguro para los profesionales y trabajadores de salud, recibí mucho apoyo de los profesionales. Incluso me llamaron los familiares de médicos para reunirnos”, contó la doctora Gloria Agramont.

Dijo que el encuentro será el primer paso para organizarse y formar la asociación. Agregó que así se conseguirá el pago de este beneficio porque existe una ley nacional que ampara el pago de la indemnización de 100 mil bolivianos.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, dijo que la norma está vigente y por lo tanto se debe cumplir “gobierne quien gobierne”.

Dijo que de lo contrario, el Gobierno debe ser claro e indicar que no se cancelará el beneficio porque no hay recursos y anular el decreto 4270. “Así los familiares de los médicos no tendrán esperanzas”, sostuvo.

Agramont indicó que como la norma rige en el país, buscó asesoramiento de abogados para presentar “una acción de cumplimiento para que el Gobierno asuma la responsabilidad de las leyes que están vigentes en este momento”. Añadió que con ese beneficio, muchas familias pagarán deudas de los gastos médicos. Tal es el caso de los tres hermanos que se quedaron huérfanos después de que sus padres -un médico y una enfermera- perdieran la vida por la Covid -19.

Alejadra Yucra, una de las hijas de la pareja, contó que su madre Asteria Aguilar Calle, licenciada en enfermería, y su padre el médico general Víctor Elías Yucra Choque, fallecieron el mismo día, el 17 de enero, y con ocho horas de diferencia en Oruro.

Ambos fueron internados en una clínica privada. El costo demandaba entre cinco y 6.000 bolivianos por día, pero la deuda por internación subió día a día durante 36 días. Ahora alcanza a 265 mil bolivianos.

Los jóvenes no tienen dinero para pagar la deuda y temen que su casa sea embargada. Por eso solicitan la solidaridad de la gente con su aporte en las cuentas: 10000024120292 Banco Unión y 5500359589 BNB.

Hasta el 2019, Bolivia era el segundo país de la región con más médicos fallecidos a causa de la Covid-19. Según sus representantes, es por la falta de equipos de protección personal y porque están expuestos a una alta carga viral.