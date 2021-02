Familias pagan Bs 10 cada día por hijo por un internet deficiente y hermanos comparten celulares

Familias de la zona sur de Cochabamba denunciaron que deben gastar hasta 10 bolivianos diarios por estudiante por las «conexiones deficientes» de internet para que los mismos puedan acceder a las clases virtuales por Zoom.

Vecinos de la zona de Pampa San Miguel protestaron ayer contra las empresas de telefonía móvil, que ofrecen servicios de conexión a internet «deficiente» por la mala calidad de la señal que tienen los barrios de la zona. Se trata de las OTB 26 de Noviembre, Alto Paraíso, Jacarandá, Pajcha y Milenio, cuyos habitantes denunciaron el mal servicio, a pesar de tener antenas de recepción instaladas, según un informe de la Red Uno.

En el lugar, por ejemplo, vive una familia de cuatro hermanos bajo la responsabilidad de la mayor, que no pasa de los 20 años de edad. Los pequeños deben compartir un teléfono móvil para poder ingresar a las sesiones virtuales de Zoom y para costear los costos la familia debe invertir hasta 10 bolivianos por cada uno de ellos por una conexión inestable.

«Cuando estoy en una clase de Zoom con mi hermanita se corta la señal, entonces tenemos que hacer la transferencia. En el mismo horario le toca a ella y a la otra, solo tenemos un celular. Somos huérfanos de padre, mi mamá está lejos (en Chile). Al día en una sola gasto 10 bolivianos, otra igual, 30 bolivianos, estaría gastando en las tres», explicó la hermana mayor.

Los dirigentes del lugar denunciaron que enviaron cartas a una de las empresas de telefonía móvil demandando atención y mejoras en la señal de internet de la zona, pero hasta la fecha no obtuvieron ninguna respuesta.

«Tenemos cartas desde 2018, que Entel no nos da cobertura, ni siquiera viene, no nos da cobertura para nuestro internet. Estamos cansados porque esta situación ya no da para nuestros niños, cada niño (necesita) unos 10 pesos cada día, las familias ya no tienen, hay madres solteras que sus esposos han muerto Covid-19, señor Ministro de Educación por favor, la ATT igual», demandó una madre de familia del lugar.

Asimismo, otros dirigentes vecinales de Pampa San Miguel demandaron mayor atención de las autoridades, indicando que la situación se agrava ante los constantes cortes de señal que demandan la presencia de los jefes de familia en sus hogares para solucionar este tipo de problemas, dejando en la indefensión a los niños cuyos padres deben ausentarse de sus domicilios todo el día a causa de sus empleos.