Feminicidio, doble infanticidio y suicidio causan conmoción en Sucre

Un hombre mató a su pareja y luego a sus dos hijos para finalmente ahorcarse en el barrio Cessa de Sucre, según confirmó la Policía, calificando el caso como feminicidio y doble infanticidio seguido de suicidio.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en el barrio Cessa, a la altura de la parada de micros de la línea 3.

Según la información preliminar de la Policía, el hombre de 32 años, identificado con las iniciales S. M. G., asesinó a su concubina S. C., de 28 años, y a sus dos hijos, J. R. M. C. de 3 años y J. J. M. C. de 8 años, y luego se ahorcó.

La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía continúan investigando el caso en la vivienda donde ocurrieron los hechos, aunque los vecinos no permiten el retiro de los cadáveres.

El director departamental de la Felcv, mayor Rubén Díaz, indicó que la pareja habría tenido discusiones anteriores e incluso la mujer era víctima de violencia.